Maduro ordena investigar a Lácteos Los Andes y da plazo de 48 horas

Compartir El presidente Nicolás Maduro ordenó investigar a Lácteos Los Andes, en un plazo de 48 horas, tras denuncias de los trabajadores.

Las sugerencias y críticas de los trabajadores la recibió durante el acto de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera.

Ante la acusación sobre la falta de respaldo a los trabajadores en la empresa de producción socialista, ordenó investigar.

En ese sentido, instruyó a José Ramón Rivero, ministro del Trabajo y a Héctor Rodríguez, responsable del Congreso Bicentenario de los Pueblosa que se realice una investigación a las autoridades de Lácteos Los Andes y la situación que genera discordia con la organización laboral.

El mandatario pidió protección para los trabajadores que hacen este tipo de denuncias.

