Maduro no tiene quién le escriba

Al parecer la estrategia político electoral del gobierno y PSUV tiene una teoría que es antagónica con la práctica.

Se supone que la elección de Maduro fue para continuar y profundizar el legado del Comandante Hugo Chávez pero todos los que hemos perdido un familiar por la decadencia del sistema de salud y los que nos hemos tenido que separar de familiares y amigos a quienes les ha tocado vivir la tragedia del inmigrante azotados por la xenofobia, tenemos una imagen mental de los culpables pero también de los responsables.

Los culpables que viven la vida tranquilos subvencionados por gobiernos extranjeros y con los recursos que le robaron a la Patria con una flagrante impunidad otorgada por el MP y tribunales del país, certificada por el gobierno en la mesa de diálogo, que facilitó que ahora la derecha tenga gobernadores, alcaldes, incluso se pueden postular a la Presidencia de la República cuando en cualquier país del mundo ya les hubieran aplicado todo el peso de la Ley, silla eléctrica en unos, fusilamiento en otros y hasta la desaparición forzada que es tradicional en Estados Unidos y sus neocolonias.

El asunto es que no tenemos claro en qué consiste la estrategia del gobierno, tendiendo puentes de entendimiento con la ultraderecha y forzando a la militancia de izquierda hacia el ostracismo y rebelión.

Los estrategas de Maduro y su equipo en lugar de sumar restan, dividen destruyendo la base política de apoyo que eligió y reeligió al Comandante Chávez, incluso a él mismo Nicolás Maduro.

Es una constante la retaliacion y vulneración de los derechos fundamentales de hombres y mujeres que ofrendaron el sacrificio para llegar donde estamos y lo peor, sustituidos por una clase política que se arropa en nuestros símbolos y cantos, que gritan nuestras consignas pero desde adentro hacen el trabajo del caballo de Troya.

Se les olvidó muy rápido el fenómeno Barinas, donde todas las encuestas daban ganador al candidato del PSUV y fueron derrotados dos veces a pesar de meter todo el aparato del gobierno Nacional, regiones y alcaldías del punto y círculo. Ese fenómeno no lo quiere analizar nadie pero la primera razón para su estudio es que allá nació Chávez y los gobernadores fueron su padre y hermanos.

El mundo está en plena transición del mundo unipolar al mundo multipolar que tanto reivindicó nuestro Comandante pero es curioso que mientras se reivindica la multipolaridad dentro de nuestro territorio se practica lo que Antonio Gramcy describe como «el hombre unidimensional», casualmente se sigue con esta práctica sectaria que rompió el molde con la intervención de los partidos políticos de izquierda que cuestionan el desvío del rumbo político e ideológico del gobierno con unas sentencias del TSJ que parecen inspiradas en las dictadas por la santa inquisición.

¿Creen que asaltar siglas les garantizará votos? Esta demostrado que no son las siglas y los símbolos de los partidos los que movilizan la masa sino los cuadros políticos que son capaces de interpretar y canalizar las aspiraciones de los pueblos, existe referencia histórica de candidatos que tenían más de la mitad del tarjetón electoral con las siglas de los partidos que los apoyaban pero no daban votos y muchos de esos candidatos nunca ganaron.

Condenar al ostracismo y rebelión desmoviliza con el único agravante de que los desmovilizados son cuadros revolucionarios, por ejemplo: el compañero José Tomás Pinto Marrero preso como si fuera un delincuente común mientras los verdaderos delincuentes no los toca nadie, siendo autores intelectuales y materiales del robo de Monómeros, Citgo, reservas de oro, sanciones y bloqueo.

Pero había que sacar del camino a todo aquel que ejerce la opinión crítica, por eso se inventaron el adefesio jurídico del TSJ para vulnerar los derechos políticos de la militancia de los partidos de izquierda para entregár la dirección de estos partidos a unas juntas ad hod que no tienen legitimidad de origen, son unos mercenarios.

Por una situación como la antes mencionada es que comenzó el señor Mario palangre desde su programa en VTV la campaña de guerra sucia contra el negro Uzcategui porque tienen el plan de tomar por asalto la sede de Maripérez sin medir consecuencias primero, el caso de PPT está todavía en el TSJ y en cualquier país donde reina la justicia se deroga la sentencia que crea está situación irregular y se retorna la dirección al equipo electo en la última asamblea Nacional para que estos convoquen la asamblea Nacional extraordinaria, que está en moratoria por culpa de la gente que promovió está intervención ilegal e inmoral, para que sean electas las autoridades del partido, eso ocurriría en un país democrático donde reina la justicia, aquí hacen lo que diga el cenáculo.

El otro detalle que no han considerado es que el negro Uzcategui no juega carritos, es un viejo combatiente de mil batallas que no se las va poner fácil y esto sería un grave error político que lanzaría la chispa que incendiará la pradera.

Las medidas de ajuste estructural de olor, color y sabor neoliberal nos asoman todo lo contrario de Chávez porque se está resucitando todo lo que él desmontó, están privatizando lo que él nacionalizó, Chávez estaba en contra de la minería y ellos activaron el arco minero, todos los gobiernos progresistas están eliminando las zonas económicas especiales y aquí las están activando.

Vemos a los trabajadores del país protestando contra la Onapre por violentar las contrataciones colectivas, salarios y pensiones pero el jefe, la persona que firmó el instructivo de la Onapre y designó a sus autoridades es él mismo Presidente Maduro, entonces la protesta está mal direccionada porque tenía que ser directamente contra Maduro.

En el ministerio de educación ocurren cosas que nunca en todos los gobiernos de la cuarta república juntos había pasado, la ministra elimino el comedor de la sede central y en su lugar les da a los trabajadores un combo CLAP cada tres o cuatro meses, el próximo lunes ya estamos en agosto y arrastra deudas pendientes con el personal docente, obrero y administrativo.

En junio se venció el pago de evaluaciones al personal obrero y no lo ha cancelado, el viernes 22 cancelaron quincena y cesta ticket y al personal docente un 25% de las vacaciones según algunos columnistas, calculados con el salario anterior. Al personal administrativo y obrero no les han cancelado vacaciones y desde la sede del ministerio se escucharon rumores sobre la eliminación de las bonificaciones del personal obrero para uniformes y útiles escolares mientras mantienen un zigzageo con la discusión de la contratación colectiva.

La política cambiaria solo está beneficiando a los dueños de los grandes capitales y banca privada porque en la cotidianidad del venezolano de a pie el salario no alcanza para cubrir la canasta básica, entiendan que durante los últimos años específicamente durante las colas, los empresarios desmontaron el sistema de distribución y lo tercerizaron, resulta que ahora los bodegueros del barrio no tienen proveedores y tienen que comprar para revender, ahí entra en escena el dólar paralelo, somos el único país del mundo, porque hasta en Estados Unidos es diferente, donde suben los precios cuando sube el dólar y una vez que baja el dólar los precios se quedan arriba, nunca hacia abajo, ¿Porque ocurre está situación? Por falta de gobierno y autoridad, por falta de acción conjunta de todos los niveles de Gobierno en defensa del pueblo.

El otro asunto con el dólar criminal que el gobierno nacionalizó mediante su reconocimiento, legislación y cálculos es que, cuando el dólar sube los comerciantes te cobran a precio paralelo pero cuando baja te cobran a precio banco central pero con los precios que ya subieron previamente.

Así que la inyección de dólares del banco central al sistema financiero solo está estimulando la fuga de capitales mientras la tan cacareada recuperación se convierte en un espejismo.

Economistas de la izquierda y la derecha coinciden en un solo hecho de que si hay un crecimiento económico y que para recuperar el status que teníamos antes de 2013 se requieren de 20 años con el ritmo actual, quiere decir que vamos a las elecciones Presidenciales con el cuerpo y el alma del pueblo heridos mientras la nueva burguesía derrocha una sobredosis de bienestar obtenido sobre el infortunio de las mayorías.

Hablar de Maduro en el barrio es sinónimo de mentira, de cobardía, de la tragedia de nuestros hermanos en el exterior, de blandengueria y alcahuete de las mafias cívico militares, de la persecución y encarcelamiento de trabajadores y compañeros revolucionarios que han luchado toda la vida, de la división y destrucción de la base política de apoyo de la revolución.

Es sinónimo de ambigüedad por querer estar bien con Dios y el diablo al mismo tiempo. Les recomiendo incluir en el RAAS «antitodo» que sería la categoría del militante que está contra el imperio, contra la oposición y contra la imposición del PSUV. También que aprovechen de modificar el nombre y los estatutos del PSUV y se declaren abiertamente neoliberales, no le tengan miedo porque ya lo hicieron de hecho solo falta que se quiten la máscara.

«Porque no pueden echarle cuentos a quien escribe historias».

