Maduro: «La AN tomó una decisión y hay una nueva junta directiva»

El presidente Nicolás Maduro reconoció este domingo 5 de enero como nuevo jefe de la Asamblea Nacional a un opositor rival de Juan Guaidó, Luis Parra, proclamado con apoyo chavista en una sesión sin Guaidó y otros opositores, bloqueados fuera de la sede legislativa por policías y militares.

«La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva (…). Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición», dijo Maduro en un acto transmitido por VTV tras la juramentación de Parra, que Guaidó tildó de «golpe de Estado parlamentario».

«Copei, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática tienen la directiva de la Asamblea Nacional, un cambio que venía sonando desde hace tiempo», insistió.

«Nadie debe sorprenderse de lo ocurrido en la AN, puesto que Venezuela y el mundo han sido testigos de cómo los diputados de oposición han expresado, desde hace meses, su rechazo a Guaidó», añadió Maduro.

«El país repudia a Guaidó como títere del imperio norteamericano. Se va de la presidencia de la AN multimillonario. Se robó 400 millones de dólares que le dio Estados Unidos», dijo el jefe del Estado desde La Guaira, donde acudió para la inauguración del estadio de béisbol profesional de ese estado.

Maduro jugó un partido de exhibición de softbol en el que participaron miembros de su Gabinete ministerial y dirigentes del partido de Gobierno.

El Presidente se refirió al dispositivo de seguridad desplegado este 5-E alrededor del Parlamento.

«La derecha dice que se montó un operativo de seguridad. Es el mismo operativo de seguridad que se ha montado desde hace 20 años cada 5 de enero», cuando se instalan las sesiones parlamentarias, dijo.

Indicó que fue el propio Guaidó quien solicitó seguridad para el Parlamento. «A través de sus representantes en la Mesa de Diálogo, Guaidó solicitó hace más de una semana –por medio de Jorge Rodríguez–que el Gobierno garantizara la seguridad de la AN porque tenían información que se iba a meter gente que no eran diputados. Y fue lo que se hizo».

Agregó que esta petición de Guaidó se hizo a través de los diputados Stalin González y Edgar Zambrano.

«Todos los diputados entraron. Hasta Juan Pablo Guanipa, que es buscado por la justicia, entró. Si el fracasado de Guaidó no entró fue porque no quiso, porque no tenía el quórum. Porque no las tiene bien puestas. No quiso dar la cara».

LINK ORIGINAL: La Region

