Maduro intentó quedar bien “solidarizándose” con Trump tras llamarlo enemigo

El usurpador de Maduro en un doble discurso intento expresar solidaridad con el Presidente de EEUU Donald Trump tras su contagio por Covid-19.

Maduro, durante una transmisión televisada, dijo que se solidarizaba con Donald Trump, sin embargo afirmó que es un “enemigo” para Venezuela.

En este sentido el hijo de Chávez, dijo “”Deseamos que recupere su salud y su vida. Ojalá todo esto lo lleve a ser más reflexivo, más humano”.

Asimismo manifestó “El presidente Donald Trump subestimó el uso del tapabocas”, mientras se enorgullecía por la labor de su séquito ante la pandemia.

