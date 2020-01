Entornointeligente.com /

Foto: Captura de pantalla.

Nicolás Maduro insultó, en intento de insulto al criterio de los venezolanos, afirmó este domingo que “en la Asamblea Nacional decidió la oposición” tras el atropello a la democracia perpetrado esta mañana por diputados chavistas y rivales del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

Por lapatilla.com

“Este cinco de enero se eligió nueva directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020 – 2021, que estará presidida por el diputado opositor Luis Parra del partido Primero Justicia”, dijo Maduro ignorando el hecho que el partido de la tolda amarilla formalizó la salida de Parra de sus filas tras las acusaciones de corrupción en su contra.

Asimismo, los otros partidos que respaldan a Guaidó decidieron expulsar a los parlamentarios sospechosos de corrupción con el Clap.

Más información en breve

The post Maduro insultó el criterio de los venezolanos y afirmó que “en la AN decidió la oposición” appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com