Maduro insiste en la idea de comprar misiles a Irán

Nicolás Maduro reiteró que le parece “una gran idea” comprar misiles de largo alcance a Irán, palabras que se escucharon durante una conferencia de prensa realizada con medios internacionales en Venezuela.

De acuerdo a reportes de medios internacionales, Maduro trajo nuevamente al tapete la acusación de su par colombiano, Iván Duque, quien en agosto dijo que una transacción de esta naturaleza ya se había efectuado.

“Dije que no era así, pero que Venezuela puede comprar armamento al país que le da la gana. Dije que me parecía una muy buena idea y por qué no. En su momento veremos la oferta iraní”, cita el portal Infobae.

Añade el medio que Maduro describió una relación de “hermandad profunda, espiritual, política y cultural de muchos años” con Irán.

En agosto pasado, Maduro dejó entrever una presunta negociación de compra de armamento con Irán, enemigo de Estados Unidos, que algunos analistas definen como una estrategia para desestabilizar al país norteño y aliado de varios países latinoamericanos. El presidente colombiano levantó las banderas rojas sobre el supuesto acuerdo militar.

Previo a este anuncio, la administración Trump advirtió que “eliminarán” cualquier intento de esta naturaleza.

Elliott Abrams, representante del Departamento de Estado para Irán y Venezuela, manifestó el 26 de octubre a la cadena Fox News que harán todos los esfuerzos para detener los cargamentos de misiles de largo alcance, “y si de alguna forma llegan a Venezuela, serán eliminados ahí”, sentenció Abrams.

Añadió que “Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas, y Venezuela es un objetivo obvio porque esos dos regímenes parias ya tienen una relación”, dijo Abrams.

Agregó que “Venezuela paga en oro para compara gasolina a Irán, y hay presencia iraní en el país. La economía de Venezuela se ha derrumbado, por lo que cada barra de oro para Irán son decenas de miles de dólares que el pueblo venezolano necesita para alimentos y medicinas”.

Las conversaciones secretas entre altos representantes de Estados Unidos con el dictador Maduro para que abandone el cargo de forma pacífica, hasta ahora no han tenido resultado positivo.

