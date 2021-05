Maduro espera para junio más de 5 millones de vacunas del mecanismo Covax para Venezuela

Entornointeligente.com / El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que “espera” recibir en junio más de cinco millones de dosis de vacunas anticovid-19 a través del sistema Covax, en medio de una virulenta segunda ola de la pandemia.

“El sistema Covax nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de junio. Estamos a la espera que se cumpla el cronograma que se ha hablado con el sistema Covax”, dijo el mandatario en una alocución transmitida por la televisora estatal.

Maduro reiteró que “ya el dinero está depositado” para “que se cobren las vacunas”, refiriéndose al pago de 120 millones de dólares para unas cinco millones de personas a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca garantizar vacunas contra el covid-19 en países en desarrollo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina de las Américas de la OMS, había adelantado el 12 de mayo que Venezuela podía recibir en junio vacunas de Johnson & Johnson a través del mecanismo Covax, aunque dependerá de su disponibilidad.

“Nosotros estamos buscando la de Johnson & Johnson, la Janssen. Esa se la hemos pedido al sistema Covax”, apuntó el mandatario.

La vacuna Johnson & Johnson se aplica en dosis única y no requiere refrigeración extrema.

Venezuela, con 30 millones de habitantes, enfrenta una virulenta segunda ola que ha desbordado los centros de salud en el país. Acumula unos 230.000 casos confirmados y unas 2.500 muertes, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden un elevado subregistro.

