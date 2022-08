Maduro, es el presidente de todos los venezolanos

Entornointeligente.com /

El campo diplomático venezolano, debe desarrollar mejor su sistema de relaciones jurídicas y legales con los otros Estados de su órbita de intercambio industrial. De modo, que necesitamos hombres con una mentalidad matemática y una formación científica, que permitan evaluar ecuaciones claves de todo modelo mecanicista, con la cual, manejando estos valores se tiene oportunidad de explicar fenómenos de índole político ante reacciones de países desarrollados y conocer el lenguaje científico regido por leyes exactas. Ante el caso del avión de origen norteamericano y por negociaciones llegó a Irán y, está se lo vendió a Venezuela, demuestra la ignorancia cabal de nuestros desarrolladores internacionales. Igual paso con el caso Alex Saab Morán, al no ofrecerle autonomía y seguridad en los espacios aéreos a su avión y tripulación.

Estamos en un tiempo absoluto y para determinar sus espacios, debemos tener presente que hay un realismo que explican las argumentaciones para que fluya en ese espacio un conjunto de leyes que determinan la densidad ideológica de los cuerpos interactúan según sus ideas afines y, este fenómeno expone paradigmas ciertos que durante siglos traen conceptos religiosos que fundamentan la nueva vida, la nueva época.

El presidente de los venezolanos, de todos, chavistas, maduristas y oposición lo dijo muy claro en declaraciones pasadas sobre la definición de La Nueva Izquierda amparada por El Foro de Sao Paulo acerca de La Nueva Época, recientemente, del proceso ideológico que se viene afirmando en América Latina con excepción de Buenos Aires, (Argentina), esta gran capital donde se ubica el gobierno de Cristina Fernández y Alberto nunca ha sido de izquierda y, es más, les conviene que Las Malvinas sigan inglesas. Han guardado un absoluto silencio sobre el caso del avión Boeing, (Emtrasur), pagado con dinero de los venezolanos a los iraníes y es parte de la flota de Conviasa.

El cuerpo diplomático no viene actuando con fuerza, cuando barcos petroleros han sido perseguidos y boicoteados por las fuerzas norteamericanas, pero, más allá de esto, se debe conocer sobre los Tratados internacionales firmados por los países desarrollados y Venezuela que datan desde la Compañía Guipuzcoana hasta la década de los 50, que Venezuela es firmante.

Bueno, esto les toca a los grandes investigadores y no mi persona, pero, allí están los archivos de la nación que explican todo este proceso político y, siempre fue parte del diálogo entre El Precursor Sebastián Francisco de Miranda y El Libertador Simón Bolívar, sobre el zarpe de galeones y Bergantines en el Mediterráneo con mercancía venezolana e Hispanoamericana.

Así, deben venir otras investigaciones, aquí se les ha dado muchas contrataciones a los chinos e iraníes, donde la falta de pulcritud y asistencia tecnología y construcción ha sido fatal, dígame ahora con las tierras, cuando en Irán no se cultiva, como se cultivo en Venezuela, porque somos un país agrícola y, Castro Soteldo enmudeció.

Hay un Nuevo Pacto, una Nueva Epoca, es Maduro la nueva deidad religiosa

No es crítica, miren como asesoraron mal a nuestro querido presidente, porque es querido por todos, que la alerta de una dirigente le hizo reaccionar y en pocas horas nos pagaran el bono vacacional, querían repetir el escenario del bono otorgado a los educadores en el plan de la patria y un sindicalista expresó que dichos bonos sean incorporados al sueldo. Ahora es peor, cualquiera habla y lo aprueban porque la ignorancia es colectiva y, mírenlos con sus camionetas con guardaespaldas.

Para terminar, porque el tema es delicado y soy es docente, pero, eso sí, me dieron clases dos premios nobel, en La Lomita de Naguanagua en el 2002 llegó el Capitán Otaiza y me saludo, somos de San Blas, Le dije, «Mas que saludarlo, le digo, cuídese de esas cuatro, (4), camionetas que tiene atrás. Esos no son guardaespaldas, cuídese, después de Chávez viene usted, no se exponga y cambie los anillos de seguridad».

Desde los cinco años he experimentado el campo político, nunca me agrado cargos por mi posición cristiana y, ahora, los pastores y evangélicos desean ser políticos y olvidarse de Dios.

Así, que se debe cambiar hasta las estructuras políticas, esos muchachos no saben de historia, con el respeto que merecen.

Con los iraníes no se pude negociar. Y no es una campaña, los resultados están a la visión colectiva

-* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

