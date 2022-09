Maduro: Debemos llegar a una apertura total y libre en la frontera con Colombia

Entornointeligente.com /

Reunión de trabajo con Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes del país, en el marco del 1×10 del Buen Gobierno. Foto: Prensa Presidencial

El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este lunes que entre Venezuela y Colombia «debemos llegar a una apertura total y libre en la frontera» y será beneficiosos para ambas naciones.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial «Estamos coordinando todos los detalles para que este primer paso que vamos a dar sea un paso auspicioso para avanzar hacia una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela», recalcó Maduro.

Desde el Cuartel 4F en la parroquia 23 de Enero de Caracas, durante una reunión con reunión con Gobernadores y Alcaldes del país, el Jefe de Estado detalló que se están afinando todos los detalles para una apertura satisfactoria y feliz. «Ya se están dando las coordinaciones para los planes de seguridad conjuntos».

Maduro anunció que una comisión multidisciplinaria conformada por la Vicepresidenta Ejecutiva, tres gobernadores y siete alcaldes, presentará proyecto de Ley para la Armonización Tributaria para construcción del nuevo modelo post rentista petrolero.

Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes del país se reunieron con el presidente Nicolás Maduro. Foto: Prensa Presidencial

1×10 del Buen Gobierno El Mandatario nacional informó que en el encuentro se repasaron temas puntuales de la agenda de trabajo del Gobierno Bolivariano.

«Hemos realizado evaluación de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno del año 2022 y lo que va a ser el mapa de obras para el año 2023», dijo.

En este sentido, detalló que a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno se han atendido el 68% de las denuncias recibidas por medio de la VenApp en materia de agua. «Debemos estar encima de los problemas para solventarlos», agregó.

Detalló que la meta de 2022, es garantizar el 95% de suministro de agua al pueblo venezolano.

Foto Prensa Presidencial

Juramentación de jefes y jefas de calles, comunidad y Ubch Por otra parte, Maduro informó que a partir de este jueves 22 de septiembre se juramenten los jefes y jefas calle, comunidad y UBCh electos por el pueblo y donde se les entregará el nuevo manual.

«Arrancamos por toda la geografía nacional. Van a recibir las orientaciones y se les va a entregar el manual actualizado que cómo es la dirección colectiva», acotó.

Al respecto, recalcó el llamado a abandonar «los métodos del individualismo» para poder atender las necesidades del pueblo.

«Vuelvo a insistir en la necesidad de que seamos coherentes con los valores de un liderazgo compartido, solidario, humilde», sentenció.

Foto Prensa Presidencial

Actividades académicas Durante la actividad, el Dignatario anunció que las actividades académicas iniciarán el próximo 3 de octubre.

«Vamos a tener todo el año escolar en clase, ya controlada la pandemia, tomando las medidas que hayan que tomar», puntualizó.

Asimismo, Maduro instó al pueblo venezolano a seguirse cuidando frente al covid-19. «La pandemia no ha terminado, que hay mayor control con la vacunación y los cuidados es una cosa, pero no ha terminado y el covid no es una gripe».

Foto Prensa Presidencial

Misiones Sociales El Presidente de la República pormenorizó que el Ejecutivo nacional, conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, se encuentra trabajando en un plan que conlleve al perfeccionamiento de las Misiones Sociales, para que cada política pública mejore el cumplimiento de sus objetivos y se logre la disminución de la pobreza.

Este plan será ejecutado durante el primer trimestre del año 2023, detalló el presidente Maduro.

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

