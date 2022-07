Maduro condiciona reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos a flexibilicen las sanciones

Entornointeligente.com /

«Si mañana se levantan las sanciones, no vamos a lograr nada mientras la administración de Nicolás Maduro no de una señal clara, confiable y sin dudas jurídicas con respecto a la Ley Orgánica de Hidrocarburos», comentó un abogado vinculado con compañías extranjeras que son socias de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en empresas mixtas. En el Ministerio de Petróleo y PDVSA se asegura que la decisión final la tomará el presidente Maduro sobre qué hacer, pero se insiste en señalar que sin liberación o flexibilización de sanciones no tiene sentido propiciar una reforma legal dirigida a permitir mayor control patrimonial y operacional de los socios en las empresas mixtas. Todo indica que para la segunda mitad de 2022 se seguirá bajo el status quo que se estableció en la era de sanciones con el sustento jurídico de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, que ha permitido elevar la producción con respecto a 2020 y a lo sumo evita que vuelva a contraerse. Por otro lado, las posturas ideológicas y defensoras del legado del presidente Chávez continúan pesando al punto que ni siquiera se avanza en la discusión de reformar o derogar la Ley que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a Las Actividades Primarias de Hidrocarburos, aprobada en 2009 y que generó un colapso en la producción petrolera sobre todo en el estado Zulia.

