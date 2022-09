Maduro califica de «amenaza social» candidatura de María Corina Machado a la Presidencia

Entornointeligente.com /

El gobernante Nicolás Maduro dijo que las candidaturas, como las de la opositora, deben ser evaluadas

Luisa Quintero ※ TalCual

El mandatario Nicolás Maduro se refirió, la tarde de este martes 27 de septiembre, a la candidatura eventual de la líder opositora María Corina Machado para las elecciones presidenciales de 2024, y la calificó como una «amenaza social» al asegurar que su oferta es «privatizar todo».

Desde Catia La Mar, durante la reinauguración de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Maduro dijo que «María Corina Machado promete ser presidenta en 2024 (…) Ella dice que se está lanzando y va a arrasar en las elecciones, y la promesa principal de la oligarquía es privatizar todo (…) Esa es la oferta, para que solo la gente de apellido como ella tengan los medios de producción, la riqueza, la salud».

Dijo que este tipo de candidaturas «son una amenaza a la vida social, a la estabilidad social (…) Le digo al pueblo que tiene que hacer esa evaluación ¿Queremos el país privatizado de las oligarquías o un país en paz que avance hacia la garantía de los derechos colectivos?».

«Le verás la cara al pueblo, María Corina, porque el pueblo impedirá que los apellidos y la oligarquía regrese al poder», afirmó Maduro.

María Corina Machado, presidenta y fundadora del partido Vente Venezuela, ha condicionado su participación en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria, para escoger a un candidato que represente a la oposición a los comicios presidenciales, a la no ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE); el uso de un voto manual y la participación de todos los venezolanos que puedan votar, dentro y fuera del país.

«Queremos ratificar que no vamos a permitir lo que buscan: blanquearle la cara al régimen. Que no vamos a ser complacientes con ninguno de sus cómplices, que no vamos a caer en trampas, pero que tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados», dijo la política el mes de julio.

En su intervención, Maduro también descalificó a los opositores Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, ambos del partido Primero Justicia, por denunciar la situación de los migrantes en Estados Unidos.

Por otra parte, el gobernante venezolano defendió nuevamente a Rusia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y ratificó su apoyo a la propuesta de un comité diálogo y paz «para buscar una negociación con Ucrania».

Según Maduro, la Unión Europea se decantó por un «suicidio energético» debido a la imposición de sanciones a la Federación rusa tras la invasión a Ucrania en febrero. La respuesta del gobierno de Vladimir Putin fue cerrar el suministro de gas a través del gasoducto Nordstream.

El gobernante venezolano ordenó que para el mes de diciembre deben estar listas el 100% de las instalaciones de salud que recuperan las brigadas comunitarias militares (bricomiles).

La viceministra de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, dijo que han entregado 15 ambulatorios recuperados por las bricomiles. Además informó que a partir del 3 de octubre se activará el plan «La Salud va a la Escuela», con el objetivo de medir el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) e iniciar el tamizaje (medición de peso y talla) de niños, niñas y adolescentes; además de jornadas de inmunización en todas las escuelas.

«La salud es un área priorizada», aseveró la viceministra.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Libertador (Caracas), Carmen Meléndez, reinauguró la Unidad de Anatomía Patológica del hospital oncológico «Padre Machado». Explicó que no solo atenderán a los pacientes de este centro de salud, sino de municipios vecinos.

Mientras que la autoridad única de Salud de Caracas, Gilberto Mendoza, dijo que se están rehabilitando 31 ambulatorios. Todos están en 80% de avance en los trabajos, y esta semana esperan entregar ocho.



