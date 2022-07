¡Madre solo una! Michael Morales presume a su madre antes de su combate en UFC

Entornointeligente.com /

La cartelera del UFC 277 ya está lista y los peleadores esperan ansiosos su momento para saltar al octágono de la Ultima Fighting Championship. Tal es el caso de nuestro peleador ecuatoriano Michael Morales, quien este sábado 30 de julio se medirá en las preliminares ante el estadounidense Adam Fugitt, en la categoría de peso Wélter.

Siendo así, el pasado 29 de julio el ecuatoriano acudió al pesaje oficial para el combate y uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando agarró su celular y lo mostró a las cámaras. En la pantalla del dispositivo se veía una foto de la madre de Michael Morales, Katty Hurtado.

La progenitora del ecuatoriano también fue deportista de judo en la provincia de El Oro, y ella ha sido pilar fundamental en la carrera de Michael Morales, mismo que ha señalado en constantes ocasiones que para él su madre es «lo mejor que tiene».

El peleador ecuatoriano también compartió un post en su cuenta de Instagram, en el que dedicó un mensaje para su madre:

«Estás conmigo siempre, mamá».

— Michael Morales, peleador ecuatoriano

¿Dónde ver la pelea de Michael Morales en UFC?

El evento se podrá ver en ESPN, Star Plus y UFC Fight Pass. Las peleas preliminares comenzarán a las 17:00 de este sábado 30 de julio y las estelares serán las que cierren la jornada con las peleas de Moreno vs Kara France por el campeonato interino de peso mosca, y Peña vs Nunes por el campeonato mundial de peso gallo.

