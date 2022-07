Madre e hija venezolanas murieron cruzando el Darién

Entornointeligente.com /

Una madre venezolana y su niña murieron intentando cruzar la Selva del Darién con la meta de llegar a los Estados Unidos. Las víctimas fueron identificadas como Luz Asleidys Steile Arguelles y Lusied Antonella Chirinos Steile oriundas del estado Falcón.

Se presume que intentaron cruzar un caudaloso río crecido, el cual las arrastró, dejándolas sin vidas.

A través de un video privado que llegó a manos de sus seres queridos se pudieron reconocer los cuerpos, reveló Chamos Noticias Panamá.

Betania Boadas Jul 13, 2022 El pasado 3 de julio Lusied y Luz tuvieron comunicación por última vez con sus familiares. Posteriormente, fueron reportadas como desaparecidas.

Con estos dos decesos, suman 4 los venezolanos cuyas muertes han sido confirmadas esta semana en la Selva del Darién.

Durante este mes de julio fuertes lluvias han caído sobre la zona selvática, lo que hace que los ríos que allí se encuentran se pongan caudalosos, aumentando el riesgo para los migrantes.

El Tapón del Darién es conocido por ser la selva más intransitable y peligrosa de América Latina. Sin embargo, decenas de personas intentan cruzarla diariamente para llegar a Estados Unidos.

Con información de Alerta24

