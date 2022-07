Madre del testigo de los cuatro yanomamis asesinados denunció que ha recibido amenazas

Entornointeligente.com /

El coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, informó que este miércoles 13 de julio, tanto él como el ciudadano Jesús Marcano, sostuvieron una reunión en el Ministerio Público con el Fiscal 91, Ángel Rodríguez. Esto por el caso de los 4 yanomamis asesinados el 20 marzo de este año.

Durante la reunión, ambas personas consignaron unas denuncias por las amenazas que sufrió la señora Cenoya Silva, madre de Borges Sifontes, yanomami herido en el hecho, quien es testigo clave y está recluido desde hace tres meses en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas.

Por estos asesinatos, no hay una persona responsable hasta la fecha.

La madre de Borges salió «junto a otros acompañantes» el pasado 29 de junio desde el estado Amazonas y logró ver a su hijo al día siguiente. No obstante, expresó que no entendía por qué tenía que hablar con el Ministerio de Pueblos Indígenas y que en su comunidad no existe eso.

«También conversamos de otros casos como el de Cumaracapae del año 2019, también el caso de Luepa; y el tema de Virgilio Trujillo asesinado hace dos semanas en el estado Amazonas», indicó Ortiz a través de un video difundido en las redes sociales.

