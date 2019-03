Madre de Óscar Pérez sufrió un infarto en Nueva York

Entornointeligente.com / Gustavo Sánchez, ex preso político venezolano , indicó que Pérez no posee los recursos para los tratamientos necesarios en el centro La madre del oficial asesinado Óscar Pérez, Aminta Pérez, sufrió un infarto y se mantiene en terapia intensiva en el hospital de Nueva York. Gustavo Sánchez, ex preso político venezolano, informó de la situación mediante las redes sociales.

Sánchez indicó que Pérez no posee los recursos para los tratamientos necesarios en el centro médico por lo que pidió colaboración a las personas que deseen apoyarla. "Aminta no posee asilo político y tampoco tiene seguro, por ello, ella necesita de ti, necesitamos tu apoyo", agregó Sánchez.

Pérez fue asesinado el 15 de enero del año pasado junto a siete oficiales en una operación militar y policial que desplegó con 1.000 funcionarios en el sector El Junquito. Los cuerpos oficiales utilizaron fusiles de guerra contra un chalet que servía de refugio para los venezolanos.

