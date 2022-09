Madre de Dios: resaltan disminución de casos covid-19 gracias a avances de la vacunación

Entornointeligente.com /

Carlos Manrique Lara Estrada, director ejecutivo de inteligencia sanitaria de Diresa Madre de Dios, hizo un balance de la lucha contra el covid-19 y afirmó que se ha logrado alcanzar un 92 % en primera dosis y 78 % en segunda, lo que es una muestra del avance alcanzado. [Lea también: Covid-19: Madre de Dios intensifica vacunación con apoyo del Ejército para cerrar brechas] Dijo que en tercera dosis están en 45 % y en la cuarta los niveles son todavía; bajos y ello se debe, como primer factor, el recurso humano, la falta de profesionales para el despliegue del personal a las comunidades nativas alejadas y de difícil acceso. El funcionario precisó que se han abordado todas las comunidades entre primera y segunda dosis principalmente pero y hacen todos los esfuerzos para poder cerrar las brechas y vencer algunas resistencias en pobladores que se niegan a recibir las vacunas ya sea por un tema cultural o por información negativa. En tal sentido, dijo que se trabaja no solo en el campo de la información sino también con los líderes o jefes comunales con los cuales se ha avanzado enormemente pero todavía hay resistencias con las cuales se está trabajando. El vocero de la Diresa Madre de Dios indicó que hay casos donde algunos han recibido la primera dosis y han tenido algunos problemas en su salud y los atribuyen a las vacunas por lo que se niegan a recibir las otras dosis. Lara Estrada dijo luego que en estos momentos prácticamente no hay casos de covid-19 en Madre de Dios y que de los 19 casos hospitalizados, 9 no tienen ni una sola vacuna lo que demuestra la importancia de vacunarse. Por último, manifestó que se requiere de más personal porque han pasado de poner las vacunas en puntos fijos a casa por casa con el objetivo de reducir las brechas y elevar los niveles en tercera y cuarta dosis. (FIN) JCB/MAO Más en Andina: ?? El Programa @MidisQaliWarma ha distribuido 131.20 toneladas de sémola de cereales, importante producto nutritivo que contribuye en la alimentación de los estudiantes usuarios del servicio alimentario escolar. https://t.co/LoPvHR95x6 pic.twitter.com/MEwJnt8pLr

