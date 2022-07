Madre de Dios: Minsa fortalece acciones ante incremento de casos de covid-19

Entornointeligente.com /

El viceministro de Salud Pública, Joel Candia Briceño, hizo un llamado a la acción, ya que se registra un incremento de más del 50 % de casos de covid-19 en solo dos semanas y que tiene hospitalizados e incluso pacientes en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Llamó la atención que de los 24 pacientes hospitalizados en las últimas dos semanas, ocho de ellos no tienen ninguna dosis contra el covid-19, mientras que el resto registra dosis incompletas. En la reunión también participaron los representantes de la Defensoría del Pueblo, Ejército del Perú, EsSalud, Ministerio Público, Prefectura, municipio, entre otros. Candia refirió que con las actuales coberturas de vacunación, la cuarta ola podría ser catastrófica en esta región, por lo que hizo un llamado a la población a poner en práctica las medidas preventivas como el uso de doble mascarilla (una de tela más una quirúrgica) o una KN95, la ventilación adecuada, respetar el distanciamiento social y completar la dosis de la vacuna. «A las autoridades les pedimos apoyar a la Diresa, todos debemos asumir su rol en esta pandemia, pues este tema no solo es responsabilidad de salud, sino también de educación con los alumnos. A los municipios y otras autoridades solicitamos supervisar el control del carnet de vacunación, entre otras acciones», detalló. Madre de Dios se encuentra en el último lugar en las coberturas de vacunación nacional al registrar el 75 % en la aplicación de la primera, 63 % en segunda, 41 % en tercera y 4.9 % en cuarta dosis. En la cita, el asesor del Minsa, Paul Pachas, presentó la situación y proyección del covid-19 en Madre de Dios, a fin de que las autoridades puedan conocer la realidad del brote en curso. «Nuestra meta es que la cuarta ola no ocasione muertes por covid-19. A fines de julio o agosto se prevé una ola mayor en esta región», señaló. Más en Andina: ???? En el XIII Salón del Cacao y Chocolate Latinoamericano 2022, la marca Cordillera de Colán presentó el delicioso sabor de la conservación con la edición especial de chocolates alusivos a las especies de fauna que se encuentran bajo alguna amenaza. https://t.co/ye4ra5dTS0 pic.twitter.com/yvyvoVEzhD

