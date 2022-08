Madre de Daniella Navarro sacó las garras contra Laura Bozzo por hablar mal de su hija «la quiero retar» (+Video)

Entornointeligente.com /

La madre de la actriz Daniella Navarro defendió a su hija a capa y espada de las acusaciones de Laura Bozzo. Cabe destacar que tras su salida de La Casa de los Famosos, la abogada peruana cambió su papel de amiga con la venezolana y empezó a ofender a la artista, acusandola de ser una cazafortunas «A mí que me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte de nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero» dijo Laura de Daniella.

VER TAMBIÉN ※ Alicia Machado defiende a Daniella Navarro de las críticas de Laura Bozzo «No se lo permito señora»

Ahora bien, estos comentarios no agradaron para nada a la madre de la criolla quien expresó a través de un Instagram Live « Estoy extremadamente molesta, molestisima. Quisiera que hubiera algún infiltrado ahorita en este momento en este live para retar, porque es que la quiero retar, y lo voy a poner en todas partes, quiero retar a Laura Bozzo, yo la única mamá de Daniella Navarro, Carlota Santodomingo, para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da mi hija».

Seguidamente la señora Carlota expresó que tanto Daniella como el resto de sus hijos son educados y criados con valores, agregando que no son pobres por lo cual no están necesitados de recibir dinero de nadie y menos de un hombre, por lo cual le invitó a sentarse cara a cara para debatir del tema.

Por último, la progenitora de Navarro sentenció «Laura Bozzo díganle, denles mi número, así sí me atrevo yo a ir a Telemundo a una Mesa caliente, pero ella y yo para que ella me diga».

View this post on Instagram

A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Redacción Gossipvzla con información de People en Español

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com