Madre clama a Mario Abdo por medicamento para su hija con cáncer

La joven de 18 años debe iniciar su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer ( Incán ) y para eso tiene que recibir un medicamento oncológico que no hay en el país.

Entre lágrimas y en medio de la desesperación, su madre Aurola Richard pide al presidente de la República, Mario Abdo Benítez , que le compre 60 ampollas del medicamento Mesna de 400 mg.

La familia no puede adquirir la medicina debido a que el costo es muy elevado, por lo que también apelan a la solidaridad de las personas para poder conseguirla.

«Yo quisiera que las personas de buen corazón nos apoyen, porque no es solamente mi hija, son varias y eso es triste. Quisiera que algún laboratorio o que el presidente de la República nos ayude y apoye a las personas que padecen cáncer», expresó a NPY.

Agradeció a todas sus vecinas quienes la están apoyando y realizan actividades para ayudar a su hija.

«Me duele mucho (esta situación) porque nunca pensé que iba a pasar por esto, es muy triste», expresó.

Por su parte, el director del Incán, Julio Rolón , mencionó que en Paraguay no tienen el medicamento porque el proveedor tuvo un siniestro en la planta de producción en Uruguay que dentro de un mes será solucionado.

«Mientras tanto, lo que estamos haciendo es hablar con un laboratorio. Ellos están evaluando la posibilidad de producir, y si pueden lograrlo, entonces nosotros vamos a adquirir. También la actual proveedora del Estado se comprometió en adquirir de esta planta en Paraguay, en caso de que se pueda fabricar», expresó.

Sostuvo que en el caso en que alguna persona no esté encontrando algún medicamento o le digan que no hay, se puede acercar al Incán, en donde arbitrarán los mecanismos para que el paciente no quede sin tratamiento.

