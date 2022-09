Madeira volta a receber a elite da fotografia e do vídeo subaquático

Entornointeligente.com /

Um ano depois de o Porto Santo receber a elite mundial de fotografia e de vídeo subaquáticos, os melhores atletas europeus das duas modalidades vão regressar ao arquipélago da Madeira, que, desta vez, será o palco do 3.º Campeonato da Europa de Fotografia Subaquática e do 2.º Campeonato da Europa de Vídeo Subaquático.

Com a participação de 70 mergulhadores oriundos de 13 países, a competição vai disputar-se entre 3 e 8 de Outubro, e terá quatro locais de mergulho: a Reserva Natural Parcial do Garajau, a corveta Afonso Cerqueira , a Baixa das Moreias e a Baixa da Cruz.

Disputado em simultâneo com o 1.º Open de Fotografia e de Vídeo Subaquático da Madeira , o Europeu voltará a ter como protagonistas os meros, os enxaréus, as barracudas, as anémonas, os crustáceos e, quem sabe, os lobos-marinhos, cada vez mais comuns nas águas madeirenses. Quanto aos actores secundários (os participantes na prova), os números fornecidos pela organização confirmaram a importância para a região em receber os dois eventos: no total, chegarão ao arquipélago vindas de fora 96 pessoas para participar na competição – média de oito noites de estadia.

Disputada sob a égide da Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas ( CMAS ) e organizada pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas e pela Associação de Natação da Madeira , a competição conta com o apoio da Secretaria Regional de Mar e Pescas, que vê o evento como mais uma excelente oportunidade para colocar a Madeira no ponto de mira de «um nicho de mercado» onde a região insular pode «ser competitiva e diferenciada».

Em declarações à Fugas, Teófilo Cunha, secretário regional de Mar e Pescas, explica que, ao receber estas provas, a Madeira garante «uma boa oportunidade para dar continuidade a este tipo de eventos» que dão «a conhecer» o «mar madeirense ao mundo e aos adeptos e praticantes destas modalidades/actividades praticadas na forma desportivas e/ou de lazer, o que também pode permitir a estes ou aos seus acompanhantes conhecerem as demais actividades ligadas à natureza que, felizmente, a Madeira tem para oferecer».

Destacando a «forte aposta do Governo da Madeira na preservação e manutenção do meio ambiente», o governante espera que, no final, os participantes no Europeu guardem «boas recordações» e divulguem o que a Madeira tem «de melhor para oferecer» a «custos muito competitivos».

Por esse motivo, refere Teófilo Cunha, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas, pretende continuar a apostar nestes eventos – o sector do turismo tem um peso económico de 26% do PIB regional -, «primando sempre na qualidade».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com