Macrozona Sur, inmigración y proceso constituyente: Qué opinó Carolina Tohá sobre las principales tareas que tendrá en Interior

Entornointeligente.com /

-¿Se ve en el Ministerio del Interior?

-«No».

Así respondía la actual ministra del Interior, Carolina Tohá , ante la pregunta de la periodista Constanza Santa María en Estadio Nacional, hace poco más de una semana. En los últimos años, y sobre todo durante este proceso constituyente, Tohá ha cobrado mayor visibilidad por sus análisis de la contingencia política y participaciones constantes en medios de comunicación.

En todas esas interacciones, la actual secretaria de Estado ha dejado entrever algunas de sus posturas sobre seguridad, inmigración y el proceso constituyente, temas que deberá abordar directa o indirectamente desde su nuevo rol en el gabinete. También ha opinado del mismo Boric y de su relación previa con su sector.

«Yo personalmente he tenido cuitas, bastantes, no solo con Boric sino con sus cercanos. Para nada me siento en la pura buena onda. No soy nada rencorosa, pero no estoy aquí como ‘yupi, qué chori’, pero reconozco un talento de leer una sociedad compleja y esa es la clave de este gobierno», aseveró Tohá en Radio T13 el 20 de diciembre de 2021, tras la segunda vuelta presidencial.

Seguridad y Llaitul

Aún durante la gestión del ex Presidente Sebastián Piñera, Tohá abordó la crisis de seguridad en la Macrozona Sur, que aseguró que debía resolverse con «diálogo» y que la responsabilidad no era exclusiva de esa administración, sino también de las previas.

«Creo que los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría tampoco tuvieron una estrategia muy acertada en la zona. La respuesta en lo político siempre ha sido insuficiente» , aseveró en Radio T13 el 5 de noviembre pasado.

«La solución no es militar, no imagino que nadie esté pensando que los militares arreglarán este problema, se requiere una acción política, pero uno no puede decirle a la comunidad que mientras se hace esta acción, se aguanten nomás la situación que hay en esa zona», agregó.

Para Tohá, » el Estado tiene que ofrecerle a la población, a las comunidades mapuche que viven allá, una manera de funcionar mientras se enfrenta este problema, que no sea simplemente aguantarse esta escalada».

A fines de agosto se refirió al episodio que relacionó al lider de la CAM, Héctor Llaitul, con la ex ministra Jeanette Vega. Entonces acusó cierta «ingenuidad» en las acciones de la secretaria de Estado.

«No se puede actuar en estos temas con ingenuidad. El diálogo en conflictos graves que han causado dolor, que han causado muertes, como lo que ha sucedido entre el Estado de Chile y los grupos que están usando las armas en reivindicación de la causa indígena, eso amerita una manera de enfrentar el diálogo mucho más sistemática. No con ingenuidad, no se puede negociar con debilidad, el Estado debe negociar desde una posición de fuerza», sumó el 28 de agosto en Estado Nacional, de TVN.

«Creo que ha habido ingenuidad», aseguró.

Su postura sobre la crisis migratoria

Otro de los temas que deberá abordar en su cartera es la crisis migratoria, que también ha generado varios dolores de cabeza a la gestión del Presidente Boric y a la administración previa.

Sobre este punto, en junio Tohá reflexionó sobre las medidas a corto plazo que no estaban generando una solución concreta. «Es tan fácil quedar ante la gente como el paladín que intenta frenar la migración pero el resultado es todo lo contrario. El gobierno anterior se llenó de estas declaraciones y tuvimos más migración e irregularidad que nunca. Hay que ponerse serio en esto y darle de verdad respuesta requiere otro tipo de instrumentos» , afirmó en Radio T13.

Entre los aspectos que mencionó -que también se vinculan con Relaciones Exteriores- están «acuerdos entre los países, cuotas, distribuirse de manera más justa y programada esta presión migratoria, o ir a ayudar y apoyar estos países que están generando dinámicas migratorias, creo que son medidas mucho más alentadoras».

La visión sobre el Ejecutivo y el proceso constituyente

La actual ministra también se ha referido varias veces al proceso constituyente. Ella impulsó el Apruebo pero mostró una mirada crítica sobre el trabajo de la Convención.

«En esta próxima vuelta hay una oportunidad, pero se puede tomar o dejar, de tomar nota de que el último resultado electoral no es la verdad revelada, pone las fuerzas en una cierta representación pero hay que construir más allá de la ventajita que dio el último resultado . Para un texto constitucional hay que cruzar el puente», comentó esta semana en el matinal Tu Día.

Sobre por qué la ciudadanía castigó con tanta fuerza a la propuesta de la Convención, la ministra dijo que «en este momento el gobierno es seguridad e inflación, esos son los temas que están afectando a las personas».

Además, durante el programa, Marco Enriquez-Ominami criticó que el grupo de ministros del comité político eran «un grupo de amigos», lo que fue rebatido por Tohá. «El problema no es que sean amigos, sino que son poco diversos. Es un grupo muy interesante, muy talentoso, que ha hecho grandes cosas, pero les falta diversidad».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com