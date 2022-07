Macron fala sobre o caso Uber Files : «Sabem que mais? Fá-lo-ia amanhã e depois de amanhã»

Entornointeligente.com /

«Sempre fui hipertransparente», declarou Emmanuel Macron aos jornalistas, levantando ambas as mãos ao nível do peito e sorrindo: «Sinceramente, estou muito orgulhoso do que fiz.» Dois dias depois da publicação da investigação jornalística Uber Files , o Presidente francês usou ironia, uma citação de Jacques Chirac e um tom afirmativo para rejeitar a crítica de que fez lobby a favor da empresa.

Enquanto a oposição considera que os encontros que Macron manteve com altos responsáveis da Uber quando era ministro da Economia são «um escândalo de Estado» e o sintoma de uma «oligarquia empresarial», o chefe de Estado diz que se limitou a fazer o seu trabalho.

«Tenho um scoop : é muito difícil criar empregos sem empresas nem empresários», ironizou Macron perante os jornalistas. «Eu fiz com que empresas viessem [para França], ajudei os empreendedores franceses, ajudei sobretudo os jovens que não tinham empregos, que vinham de bairros difíceis e que não tinham oportunidades, a encontrar um emprego pela primeira vez na sua vida», defendeu.

«Criámos milhares de empregos, milhares. E quando eu me tornei Presidente, regulámos o sector sem nenhuma complacência. Fomos o primeiro país a nível europeu a fazê-lo», acrescentou ainda.

De acordo com o Le Monde e a rádio France Inter, que integram o Consórcio Internacional dos Jornalistas de Investigação , Emmanuel Macron era uma voz dissonante no Governo de François Hollande, entre 2014 e 2016, tendo conseguido aprovar legislação que permitiu à Uber trabalhar legalmente no país. Ainda que, até ao momento, não tenha sido revelada qualquer prática ilícita do então ministro, a sua relação com a empresa está a ser questionada.

Os partidos que integraram a aliança de esquerda NUPES vão propor a criação de uma comissão de inquérito parlamentar, enquanto a União Nacional é favorável a uma «missão de informação», que é semelhante a uma comissão mas tem menos poderes e margem de manobra.

Às críticas da oposição respondeu Macron com uma expressão usada pelo ex-Presidente Jacques Chirac – «Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre» – que se pode traduzir por «não me aquece nem me arrefece». «Eles perderam o Norte», atirou Macron à NUPES. «Quando acreditamos na Justiça social e na igualdade de oportunidades, temos de lutar pelos jovens que vêm de meios difíceis. Esse nunca foi o combate deles», acusou ainda.

«Fui um ministro da Economia que se bateu pela inovação. Felicito-me pelo que fiz. Sabem que mais? Fá-lo-ia amanhã e depois de amanhã.»

LINK ORIGINAL: Publico

