Macron e Marcelo em passeio à beira rio

Entornointeligente.com /

À beira Tejo, num ambiente bem mais descontraído e informal do que deixara poucas horas antes na Cimeira da NATO, em Madrid, o presidente francês Emmanuel Macron deu, ao princípio da tarde de ontem, um passeio na companhia de Marcelo Rebelo de Sousa. A distância percorrida foi curta (entre a sede dos trabalhos da Conferência dos Oceanos, o Altice Arena, e o Oceanário de Lisboa), mas permitiu uma conversa entre os dois chefes de Estado, os jornalistas e – para não quebrar a tradição iniciada pelo Presidente anfitrião – algumas selfies com populares.

Relacionados conferência dos oceanos. Declaração de Lisboa: estado de alarme, mas poucas medidas práticas

conferência dos oceanos. Negociações para convenção de biodiversidade precisam de acelerar

conferência dos oceanos. «Temos de estar conscientes de que não há mudança sem desconforto»

Depois de ter discursado no plenário (onde anunciou a intenção da França de coorganizar, em parceria com a Costa Rica, a próxima Conferência dos Oceanos, que será a terceira, prevista para 2025), o presidente francês explicou alguns dos seus pontos de vista em matéria ambiental, nomeadamente no que se refere à necessidade de recuperar o tempo perdido na área crítica da sustentabilidade dos mares.

A gravidade da conjuntura política internacional, com os problemas colocados pela guerra na Ucrânia, não pode justificar que os países esqueçam a missão de proteger os oceanos. «Não devemos desviar-nos dos objetivos inseridos na agenda de desenvolvimento sustentável estipulados pelas Nações Unidas», afirmou ainda Emmanuel Macron, que lembrou a cimeira One Ocean, realizada na cidade francesa de Brest, de 9 a 11 de Fevereiro último (onde, aliás, também esteve presente Marcelo Rebelo de Sousa).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Macron frisou a continuidade de preocupações e temas em debate entre os dois acontecimentos, sobretudo os que se relacionam com os imperativos de descarbonizar o transporte marítimo, de libertar os mares da poluição causada pelo desperdício de plástico e de pôr termo à pesca ilícita. «Restaurar o património marítimo é uma prioridade», afirmou ainda, referindo-se aos compromissos de Nairóbi.

Recorde-se que, no domingo passado, após seis dias de negociações em Nairobi, capital do Quénia, representantes dos 193 países que compõem a Convenção de Biodiversidade Biológica da ONU aprovaram um esboço do próximo acordo global de biodiversidade. O que naturalmente inclui as espécies marinhas.

Para o presidente francês, a cimeira de Lisboa deve servir para «mobilizar a comunidade internacional para a importância destes objetivos» também no que se refere à proteção dos oceanos. «Criámos coligações para proteger melhor os nossos espaços marítimos. Graças a esta conferência de Lisboa, foram reunidos mais países. Chegámos a mais de 100.» E continuou: «Depois de Brest, estamos todos mobilizados com compromissos muito concretos, cada um ao seu nível.» Recordou, por exemplo, a criação da Coligação de Ambições Elevadas para a Natureza e as Pessoas, consertada pela Costa Rica e pela França, que tenta acelerar o objetivo de atingir 30% de áreas marinhas protegidas até 2030, um compromisso que envolve já 102 países.

Finda a conversa com os jornalistas, o presidente francês, ainda na companhia do seu homólogo português, visitou o Oceanário de Lisboa, não sem antes se referir ao sucesso da Temporada Cultural Cruzada que tem vindo a decorrer nos dois países, ao longo deste ano. E, num tom mais vibrante, ousou mesmo um «J»aime Portugal. É um dos povos europeus de que mais gosto.»

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com