Macron confunde abucheos con vítores durante su visita a Orán (VIDEO)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confundió los abucheos de los argelinos con vítores durante su visita a Orán la semana pasada, según un vídeo publicado recientemente.

Durante el fin de semana, cientos de argelinos enfadados rodearon el coche del presidente Macron en Orán, gritando palabras malsonantes contra el presidente francés. Ignorando el idioma, Macron confundió el enfado con vítores e insistió en acercarse a la multitud.

Tras fracasar en su intento de desviar la atención de los agentes de seguridad, que se apresuraron a llevarle al coche, Macron gritó «Merci» en un gesto de la mano que expresaba su gratitud.

El vídeo de Macron agradeciendo a la multitud que le maldecía se difundió rápidamente por todas las redes sociales, desencadenando nuevas críticas y sarcasmos contra el político francés.

Things that happen when you (and your body guards) are completely out of touch with reality… Algerian security understood the severity of the situation in a few seconds 👇 https://t.co/arl5GsysNJ

— Fadhel Kaboub فاضل قابوب (@FadhelKaboub) August 28, 2022