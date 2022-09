Macron, Bolsonaro y los reyes de España y Suecia acuden a la capilla ardiente de Isabel II

Entornointeligente.com /

Los reyes de España y de Suecia y los jefes de Estado que han acudido a Londres para el funeral de la reina Isabel II, han visitado este domingo 18 de septiembre la capilla ardiente de la difunta monarca británica instalada en Westminster Hall , el edificio más antiguo de la sede del Parlamento, para darle su último adiós.

Por la capilla ardiente han pasado ya los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro , y de Francia, Emmanuel Macron , o la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen , y el del Consejo Europeo, Charles Michel . También acudió la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

Felipe VI y Letizia , ambos de riguroso luto, han permanecido poco más de un minuto en el interior de la sala en el que se encuentra el ataúd de la antigua monarca. Ambos han inclinado su cabeza en señal de respeto y don Felipe se ha santiguado. Junto a ellos ha acudido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares .

Poco después de los de España, se presentaron los de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia.

Las autoridades británicas ya han advertido de que en las próximas horas se procederá a cerrar la cola, donde las horas de espera superan las diez, puesto que la capilla ardiente finalizará este domingo.

Los reyes de España han llegado a primera hora de la tarde a Londres en un vuelo de la Fuerza Aérea Española acompañados de la Rrina Sofía y de Albares. Felipe y Letizia se han dirigido a la residencia del embajador español en Reino Unido, José Pascual Marco, donde se alojarán esta noche. Aquí, han saludado a su llegada a un grupo de españoles que les esperaban.

Por su parte, la reina Sofía se ha dirigido a un hotel de Londres donde se alojará y en el que coincidirá con el rey Juan Carlos, que ha viajado desde Abu Dhabi de forma privada. Desde Zarzuela no se ha indicado si ambos tienen previsto acudir a la capilla ardiente.

Felipe y Letizia, junto con los reyes eméritos, participarán esta tarde en la recepción que ofrecerá Carlos III en el palacio de Buckingham a jefes de Estado y altos dignatarios que van a asistir al funeral, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden.

Mañana, los cuarto asistirán al funeral de la que fuera monarca durante cuatro décadas en la Abadía de Westminster, si bien por protocolo no se espera que estén sentados juntos. Felipe VI, como jefe de Estado, junto con doña Letizia, estarán ubicados en las primeras filas, mientras que Juan Carlos y Sofía no tendrán un lugar tan destacado.

Casa Real ha dejado claro que nada tiene que ver con la organización del evento y el protocolo del mismo, que competen a las autoridades británicas. Por su parte, el Gobierno ha recalcado que la delegación española la encabeza Felipe VI, como jefe de Estado, mientras que el rey emérito acude por una invitación personal y no representa al Estado.

