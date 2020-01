Macri-FIFA: el oscuro poder del fútbol

Entornointeligente.com /

Mauricio Macri estuvo menos de dos meses sin trabajo. Mientras aún seguíamos debatiendo sus absurdas declaraciones del fin de semana en Villa La Angostura , que sacuden sobre todo la interna de Juntos por el Cambio , hace un rato supimos que el ex presidente ahora va a presidir la Fundación FIFA .

Entre los postulados de esa ONG se destacan “el sano desarrollo de la juventud en un sentido educativo a través del fútbol” y la promoción de “un cambio social virtuoso gracias a los valores deportivos”.

Ojalá que, como en su paso por Boca Juniors , un ámbito institucional acotado le permita mejores resultados que los obtenidos en el manejo de algo tan complejo como el país, donde el virtuosismo de haber prometido livianamente “Pobreza cero” se le terminó yendo al tacho: al cabo de su gestión, más de la mitad de nuestros niños y jóvenes son pobres ; los rodean la deserción escolar, el desempleo y la violencia, y ven al fútbol, en miles de los casos, como una salvación mágica.

Tinelli y D’Onofrio, contra la elección de Macri en FIFA

Las quejas de sus enemigos futboleros (AFA, Tinelli, D’Onofrio) no se hicieron esperar. Sería bueno que, aparte de las pataletas oportunistas, ayudaran a develar los verdaderos motivos que llevaron a Gianni Infantino a patear el tablero con esa sorpresiva designación. La polémica de fondo no debería radicar en si Macri se merece o no se merece el cargo, ni en si es apto para desarrollarlo o todo lo contrario. La cuestión es: ¿por qué?

No es la primera vez que la dupla Infantino- Macri sorprende con una noticia. La de mayor relevancia política a nivel global fue, sin duda, la invitación especial de Don Mauricio a Don Gianni a la cumbra del G20 en noviembre de 2018, gesto que puso al titular de la FIFA en el mismo nivel que los líderes de las veinte economías más grandes del planeta. Nunca antes había ocurrido algo así. Fue tomado, a lo sumo, como una especie de excentricidad por parte de un mandatario que incorporaba las chanzas futbolísticas al lenguaje diplomático.

Aun habiendo sido Jefe de Gobierno porteño y Presidente de la Nación, a Macri se lo identifica más con el mundo del fútbol que con otra cosa . A esa condición le debe su popularidad y sus éxitos políticos, pero no sus fracasos. El problema es que el mundo del fútbol arrastra todo un submundo de negociados, conspiraciones y violencias que nadie termina de desenmarañar, pese a que (o por eso mismo) la conducción de ese mundo y sus partes está en manos de políticos, sindicalistas, empresarios y celebridades al extremo influyentes que siempre prefieren el guiño del “siga, siga” al escrache del VAR, digamos.

Exclusivo: Macri y Awada partieron rumbo a Qatar a ver la final de la Copa Mundial de Clubes

Con Macri entraron al poder político local un montón de personajes futboleros que ¡mamita querida! Se ha dicho mil veces que Daniel Angelici , empresario del juego y titular de Boca hasta ayer nomás, fue uno de los hombres más incisivos del ex presidente en la Justicia y los servicios de inteligencia. Ni hablar de Gustavo Arribas , que de vendedor internacional de jugadores pasó a conducir ese mismo espionaje oficial (pese a que el escándalo Odebrecht pegó en al palo de sus cuentas bancarias internacionales…, por ahora). Y no podemos dejar de mencionar a Eugenio Burzaco , dirigente de River y hermano del capo del FIFAgate, que pudo hacer “una vaquita de US$ 3 millones” en un periquete para ayudar a excarcelarlo y llegó a viceministro de Seguridad a la sombra de Patricia Bullrich . Ese escándalo demostró que, a nivel global, funcionan verdaderas mafias organizadas en torno de los recontra mega millonarios derechos de televisación de nuestra bendita pasión de multitudes.

Macri se dio por halagado con la designación a dedo. Que le vaya bien.

LINK ORIGINAL: Perfil

