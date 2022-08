Machu Picchu: Unidad de Gestión visitará ciudadela para definir protección y salvaguarda

Entornointeligente.com /

Tal medida fue acordada en la reunión, sostenida en la víspera en la sede del Ministerio de Cultura en Lima, de los responsables de las entidades que conforman la Unidad de Gestión de Machu Picchu con la ministra Betssy Chavez, quien propuso que este miércoles 17 de agosto se realice la mencionada visita de campo. «Sería bueno tener el expediente técnico para poder elaborar las medidas que nos permitan mantener este aforo de 4,044 visitantes, no nos oponemos a un incremento de turistas, pero debemos proteger y cuidar nuestro patrimonio», manifestó la ministra. «Asimismo, tras escuchar las recomendaciones de parte de Unesco, brindará todo el apoyo necesario para preservar y cuidar nuestro Patrimonio Mundial. Nosotros no nos oponemos a un monitoreo reactivo, nos parece conveniente. Nos parece que es un espacio que nos permita no poner en riesgo nuestro patrimonio cultural», agregó. Sostuvo que la preocupación de parte del Ministerio de Cultura por el estado de la llaqta de Machu Picchu es constante y desde el sector. Por ello, la ministra solicitó a los organismos encargados, informes periódicos para su cuidado y preservación. «Nos evitaríamos muchos problemas si empezamos a sincerar esta información. Como Ministerio de Cultura nos comprometemos a colaborar en todo lo que tenga que ver el cuidado y salvaguarda de nuestro patrimonio», agregó. «Debemos trabajar de manera permanente en la implementación de acciones que nos permitan un mayor aforo en un mediano plazo. Pero no podemos ingresar a la lista negra de Unesco porque eso sería gravísimo, no solo por el patrimonio cultural, sino por la afectación económica», culminó la ministra de Cultura. En la reunión, realizada en la víspera, participaron la ministra de Cultura, Betssy Chavez; el ministro de Ambiente, Modesto Montoya; la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Janie Gómez Guerrero; la viceministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Isabel Álvarez Novoa; el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca; el director general de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo, Eduardo Azabache Alvarado, entre otros funcionarios. Este Grupo de Trabajo fue creado mediante Resolución Ministerial N° 000118-2022-DM/MC, donde se incluye el posible incremento a la capacidad de admisión a la Llaqta Inca de Machu Picchu. Aumento del aforo En julio pasado, luego de la reunión de la UGM, se acordó incrementar un aproximado de 1,000 espacios al aforo establecido, cuya capacidad era de 3,044 visitantes. Así, la Llaqta de Machu Picchu, tiene actualmente un aforo de 4,044 visitantes por día , permitiendo la conservación del patrimonio mundial. La Llaqta o ciudadela inca de Machu Picchu es Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio de la Humanidad , por lo que debe ser conservado para las futuras generaciones. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ??Emprendedores de Piura desarrollan gomitas de espirulina, un alga rica en proteínas de alto valor biológico, para prevenir y combatir la anemia. ?? https://t.co/5tMB3rDB6V pic.twitter.com/WQvGHpYiWm

