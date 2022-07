Machu Picchu: por temporada alta se ampliará aforo hasta 5,044 visitantes por día

Entornointeligente.com /

Mediante su cuenta oficial en Twitter señala: «En coordinación con @MinCulturaPe @SalasZ_AA y luego de la decisión tomada en sesión UGM de manera extraordinaria por temporada alta se acordó ampliar el aforo hasta 5,044 visitantes por día a la llaqta Machupicchu». En coordinación con @MinCulturaPe @SalasZ_AA y luego de la decision tomada en sesión UGM de manera extraordinaria por temporada alta se acordó ampliar el Aforo hasta 5,044 visitantes por día a la Llaqta Machupicchu @gorecusco @pcmperu @MINCETUR @CanaturdelPeru @exitosape

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 28, 2022 Desde la semana pasada se registran largas colas de turistas en Machu Picchu Pueblo, que no pueden visitar al Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad debido a que boletos de ingreso se encuentran agotados. El 17 de julio se aprobó una ampliación del aforo de visitantes a la ciudadela inca de 3,044 a 4,044 personas por día tras una evaluación técnica y previo acuerdo unánime de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu, mediante RM 000224-2022-DM/MC . No obstante, el Ministerio de Cultura informó que las entradas a la llaqta de Machu Picchu están agotadas hasta el 19 de agosto. La Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Cusco solicitó información a iPerú sobre las agencias de viaje que habrían vendido paquetes turísticos a Machu Picchu pese a que el Ministerio de Cultura informó que los boletos de ingreso estaban agotados. ¡Atención, turistas! La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco aclaró en la víspera que no existe punto de venta de boletos de ingreso a la ciudadela inca en Machu Picchu Pueblo , conocido como Aguas Calientes. En un comunicado recuerda que la compra de boletos se debe hacer con anticipación y solo por medio de la página web oficial o en las oficinas de la Casa Garcilaso (calle Garcilaso s/n, a cuadra y media de la plaza mayor de la ciudad del Cusco). Además, el Ministerio de Cultura recomendó a los turistas que al adquirir un paquete de viaje, este contenga los boletos de ingreso a Machu Picchu en físico. Más en Andina: ??? El documento más antiguo sobre el pisco, la bebida de bandera del Perú, data de 1613 y es custodiado por el Archivo General de la Nación (AGN). Se trata de un testamento de Pedro Manuel, el Griego, un residente del departamento sureño de Ica. https://t.co/iFvyewK8QY pic.twitter.com/rU1bonKRes

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) JOT Publicado: 27/7/2022

