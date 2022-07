Machu Picchu: hoy comienza venta de boletos con nuevo aforo de 4,044 visitantes al día

Entornointeligente.com /

Según la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu, la venta de boletos se efectuará a través de la página web oficial www.machupicchu.go.pe , en las oficinas del Ministerio de Cultura de la ciudad del Cusco y/o mediante el extranet de las agencias y operadores de turismo. Remarcó que no se habilitarán boletos adicionales para el ingreso a la ciudadela inca , más allá de lo establecido en la citada resolución, por lo que exhorta a todas las agencias, operadores y público en general, que adquieran sus entradas con la debida anticipación, mediante los canales oficiales del Ministerio de Cultura. La citada Unidad de Gestión recomendó al público en general el cuidado del caso para evitar inconvenientes y no dejarse sorprender por personas inescrupulosas. Ayer el Ministerio de Cultura oficializó el incremento de la capacidad de admisión a la ciudadela inca de Machu Picchu, a 4,044 visitantes por día , de manera excepcional y temporal, hasta el 31 de diciembre de 2022. La norma indica que la ampliación del aforo se da en función a lo señalado en el informe Nº 000473-2022-PANM/MC de la Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que cuenta con la opinión favorable del Comité Directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM). En su informe la Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu afirma que se permitiría la ampliación del aforo a la ciudadela inca, hasta de 1,000 visitantes , teniendo en cuenta las medidas de conservación y mantenimiento permanentes del monumento, luego de la dación de la Resolución Ministerial Nº 000263-2021-DM/MC. Figuran ente las medidas la implementación de un mayor número de escalinatas de madera que protegen los elementos monolíticos de algunos sectores, el aumento de la cantidad de parrillas drenantes para evitar la erosión de los suelos por donde transitan los visitantes, la ampliación de las plataformas de explicación en la parte superior y la habilitación de nuevas plataformas de explicación en espacios que no afectan a la conservación del monumento y no implican riesgo para los visitantes. Dar opinión favorablemente al Informe N° 000473-2022-PANM/ MC, mediante el cual el Ministerio de Cultura plantea las estrategias que permitirán ampliar el aforo a Machu Picchu, de 3,044 a 4,044 visitantes por día hasta el 31 de diciembre de 2022, producto de una serie de reuniones técnicas entre el sector Cultura con operadores del sector turismo de Cusco. Asimismo, se acordó recomendar que esta cifra aumente progresivamente en la medida de la implementación de los compromisos asumidos por las instancias integrantes de UGM y que tienen a su cargo la conservación y preservación del Valor Universal Excepcional que representa Machu Picchu; y cumplir con los compromisos previstos y acordados según Resolución Ministerial N° 000263-2021-DM/MC». La ampliación del aforo se considera, además, en mérito a la evaluación permanente de las medidas adoptadas por parte del Área Funcional del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, relacionados a los posibles impactos al Valor Universal Excepcional del Santuario Histórico. Del mismo modo, se considera que el Gobierno del Perú, en su calidad de Estado Parte, seguirá trabajando para contar con el Centro de Visitantes del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que hará posible establecer la capacidad de carga en función a la alternativa 4 del Estudio Comer 2015; y mientras tanto, se diversificará el área de visitas del Santuario Histórico de Machu Picchu. Más en Andina: Foncodes inicio 4 proyectos de Haku Wiñay para gestión de emprendimientos en la región Puno con una inversión de 9 millones 696 mil soles. ?? https://t.co/dBhxtvFuTN pic.twitter.com/TTcEl5h4AX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 18, 2022 (FIN) MAO Publicado: 18/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com