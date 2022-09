Machu Picchu: ciudadela inca es uno de los 10 sitios antiguos más visitados del mundo

Entornointeligente.com /

De los 10 lugares antiguos más visitados por los turistas de todo el orbe, según la lista elaborada por la aplicación Visited, tres se encuentran en Latinoamérica. Junto con Machu Picchu destacan la gran pirámide de Chichén Itzá y Tulum, ambos ubicados en México. Sobre Machu Picchu , se resalta que «es el punto culminante de cualquier visita a Perú. Se encuentra en lo alto de los Andes bajo el valle del río Urubamba. Hay edificios fascinantes con alineaciones astronómicas y vistas panorámicas que deleitarán y asombrarán a los visitantes que tienen interés en conocer los misterios de la civilización inca». Los diez principales sitios antiguos incluyen al Coliseo de Roma (Italia), que es el sitio antiguo más visitado en el mundo, según la lista de la aplicación Visited . Le siguen la Acrópolis en Atenas (Grecia); Pompeya (Italia); Stonehenge (Inglaterra); el Ágora ateniense (Grecia). Asimismo, Chichén Itzá (México); la gran pirámide de Giza (Egipto); Machu Picchu (Perú); Tulum (México); y los baños romanos de Londres (Reino Unido). Los datos para elaborar esta prestigiosa lista de destinos turísticos antiguos más visitados en el mundo provienen de más de un millón de viajeros internacionales que utilizaron la aplicación de viajes Visited , desarrollada por Arriving In High Heels Corporation, para marcar sitios antiguos famosos, países y otros lugares y experiencias populares para visitar. La aplicación de viajes fue traducida a 30 idiomas y está disponible para descarga gratuita en las plataformas App Store y Google Play Store. Lea también: Reconocen a Machu Picchu como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022 Machu Picchu La ciudadela construida en piedra es una de las obras maestras de la arquitectura inca, de gran importancia científica y cultural. Se localiza al noreste de la ciudad del Cusco, a 112.5 kilómetros de distancia por la línea férrea y a una altura de 2,340 metros sobre el nivel del mar. Dada a conocer al mundo por Hiram Bingham en 1911 , Machu Picchu recibía hasta antes de la pandemia de covid-19 más de 4,000 turistas al día, en su mayoría extranjeros. En 2019 las visitas superaron el millón y medio de turistas. En 2011 obtuvo la Jerarquía 4 otorgada por el Mincetur. Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y el principal destino del Perú. Con un área de 32,592 hectáreas, esta edificación fue declarada, por Decreto Supremo 001-81-AA del 8 de enero de 1981, como Santuario Histórico . El 9 de diciembre de 1983 , Machu Picchu fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En tanto, el 7 de julio de 2007 se consagró como una de las siete nuevas maravillas del mundo , por New 7 wonders, durante la sétima sesión realizada en la ciudad de Florencia, Italia. Machu Picchu fue elegida como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022 , por los premios World Travel Awards . Este importante reconocimiento lo logra por quinto año consecutivo, las ganó en esta categoría en las ediciones 2018, 2019, 2020 y 2021. El año pasado Machu Picchu obtuvo también la distinción Atracción turística líder en el mundo 2021 en la edición global de los World Travel Awards, premios conocidos como los «Óscar del turismo» mundial. Actualmente, el aforo permitido es de 4,044 visitantes por día para no afectar la integridad de la ciudadela inca y mantener el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco. (FIN) LZD/MAO También en Andina: ???? Conoce Tinyacc, el sitio arqueológico de Huancavelica ocupado por tres culturas preincas https://t.co/wNZ5vKIrde pic.twitter.com/daNwka0nNn

Publicado: 16/9/2022

