Machicado, en su carta que envió desde la cárcel: ¿Por qué están libres los que violan las leyes?

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, envió una carta desde la cárcel de San Pedro donde resalta que lo encarcelaron porque pidió que se cumpla le ley, en cambio quienes transgreden las normas están libre.

Machicado lideró las protestas de los productores de coca que desde el mes pasado exigieron al Gobierno cerrar el mercado ilegal que impulsó Arnold Alanes, dirigente afín al partido en función de Gobierno, en la calle 1 de Villa el Carmen.

La Ley 906 y la Resolución Ministerial 342 establecen que en Bolivia sólo pueden existir dos mercados legales para la comercialización de la hoja verde: en Villa Fátima, La Paz, y en Sacaba, Cochabamba.

«Hoy me encuentro encarcelado por pedir que se cumpla la Ley 906, el convenio 2008 y otros acuerdos a rango de ley que estos mismos gobernantes firmaron y promulgaron. Yo me pregunto, ¿por qué están libres los que violan las leyes?, ¿por qué hay justicia para el que en verdad comete delitos? Los inocentes no encontramos justicia y un trato justo. Yo también soy boliviano, también tengo derechos, también tengo familia que espera por mí y por lo que vivo no tengo derecho como boliviano que soy», dice Machicado en su carta enviada a sus bases.

El dirigente cocalero fue arrestado de forma sorpresiva, sin ninguna orden de aprehensión, el miércoles pasado y en menos de 24 horas fue imputado por 14 delitos, cautelado y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

El jueves 8 de septiembre, una masiva marcha de cocaleros llegó a la ciudad de La Paz desde Chulumani tras una marcha de cinco días. Al pasar por el mercado ilegal de Alanes, los ocupantes de la infraestructura comenzaron a lanzar bombas molotov otros explosivos contra los manifestantes. Esto provocó que los marchistas tomen la infraestructura y luego procedan a quemarlo.

«Durante más de 8 meses mandé notas de diálogo al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Gobierno, Presidente, Vicepresidente, entre otros, más de 30 notas escritas pidiendo que mis gobernantes solucionen un conflicto que ellos mismos impulsaron al crear mercados y dirigencias ilegales, paralelos, fuera de norma», explica Machicado en su carta.

El Gobierno sostuvo que el conflicto es de carácter privado, ignorando lo que estipula la norma respecto a los recintos legales, y no cuestionó ni procesó hasta el momento al promotor del mercado ilegal que desató todo el conflicto.

