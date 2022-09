Machado: «Subestimé al chavismo y sobreestimé a esta oposición»

Entornointeligente.com /

La coordinadora nacional de Vente Venezuela y precandidata presidencial, María Corina Machado aseguró en entrevista para Contrapunto que el momento histórico es una oportunidad «única para transformar el país» y agrega: «Yo no quiero un país normal. Quiero un país excepcional. Yo no estoy dando mi vida aquí para ver cómo parapeteamos esto, tenemos que soñar en grande».

En sus planteamientos enfila sus críticas contra el oficialismo y sectores opositores como parte «de un sistema» y afirma que representa «el fin de la impunidad y el fin de los privilegios». Al ser consultada sobre los motivos que impulsan su candidatura y su postura antela avalancha de candidatos surgidos desde la oposición aclara que lo hace por que Venezuela necesita un cambio real. «No se trata de un cambio de colores, ni de nombres. Real es decencia. Que vaya a las raíz de los valores que nos definen, porque creo que estamos en un cambio de época. De una nueva era y es una enorme oportunidad. Creo que estamos frente a la oportunidad más grande que como nación se nos ha planteado. Y eso va mucho más allá del chavismo y del sistema. Aquí no solo estamos enfrentando un régimen sino un sistema. Es el momento para que todos los venezolanos podamos plantearnos juntos un nuevo proyecto de convivencia ciudadana, de cómo concebimos y hagamos funcionar a la nación. De lo que significa ser venezolano y de cuáles son los pilares en los que esa sociedad se apoya» Asimismo, deja claro que su evaluación y diagnóstico sobre este sistema sigue siendo la misma. «Ayer lo decía a propósito del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas: estamos enfrentando criminales, un sistema de mafias que ha destruido a Venezuela en todos sus planos y que ha buscado destruir a la familia venezolana. No es solo la infraestructura, las instituciones, han buscado destruir a la familia venezolana de manera sistemática e intencional»

Machado defiende que al apoyar la vía electoral no plantea ningún cambio ni en la naturaleza ni en la estrategia. «Este es un conflicto que tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión geopolítica, tiene una criminal y otra doctrinaria. Este sistema funciona en esos tres planos y está dispuesto a todo para quedarse en el poder. Yo no he dicho que estos tipos van a entregar el poder porque el 90% de los venezolanos queremos que se vayan ni porque la gente esté dispuesta así a expresarlo. ¡No, no, no! Esta es una lucha y lo que yo planteo es una lucha ciudadana que tiene dos hitos que el régimen le pone una estética electoral, pero que van mucho más allá de eso».

La dirigente de oposición confesó que unos de sus errores ha sido subestimar al chavismo y sobreestimar a la oposición. «No me di cuenta de hasta donde estaban dispuestos a llegar ambos. Esos sectores forman parte de un mismo sistema, para mantenerse en el poder y en posiciones cómodas.»

