Machado: Si yo participo en una medición con el G4 será para desplazarlos

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, aseguró este miércoles que si acepta medirse en unas elecciones primarias junto al G4, compuesto por los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, será para «desplazarlos».

Durante una entrevista para VPI Tv, Machado afirmó: «Ellos dicen que van a hacer una medición, háganla, pero no ellos sino la sociedad venezolana. Algunos pueden decir ¿Ahora resulta que tu te vas a coordinar con el G4?, ¿Yo con el G4 ? No. Si yo participo en una medición donde la gente elija no es para coordinar con el G4, sino para desplazarlos».

En este sentido, recordó las condiciones que, a su juicio, son fundamentales para que el proceso de primarias se lleve a cabo de manera transparente.

«Estamos planteando que lo organice la gente, olvídense de meter al CNE, nadie que sabe lo que ese parapeto es y a quien sirve va a aceptar que Maduro cuente sus votos, y además con votos manuales. Que no participe el Plan Republica y TSJ», indicó.

De igual forma, Machado señaló que se debe permitir que los venezolanos en el extranjero puedan participar. «Para mi un punto fundamental es que quienes están en el exterior puedan votar. Vamos a montar el gran movimiento de ciudadanos en todas las ciudades, pueblos y lugares del mundo», concluyó.

Es importante recordar que la Plataforma Unitaria anunció que, tras una serie de debates y consultas, acordaron realizar elecciones primarias en el año 2023 para elegir un candidato presidencial, sin definir la fecha exacta en la que se llevará a cabo este proceso.

De igual forma, los factores democráticos designaron a Omar Barboza como secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria «a los fines de coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad».

Posteriormente, la Plataforma Unitaria indicó que iniciaría un proceso de consultas con todos los factores del país, sobre cual será la fórmula para realizar las elecciones primarias para elegir un candidato presidencial.

LINK ORIGINAL: Confirmado

