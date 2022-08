Machado se lleva el premio «Jugador de la Semana» a San Diego

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado , se alzó con la distinción del «Jugador de la Semana» de la Liga Nacional en las Grandes Ligas, gracias a una excelente labor que ayudó a su equipo a salir del bache en el que estuvieron el último tiempo.

. @VPasquantino and Manny Machado were hot like the August heat. 🔥

They are your @chevrolet Players of the Week! pic.twitter.com/brFpHWGF7v

— MLB (@MLB) August 15, 2022 El jugador dominicano tuvo siete días de excelencia pura con el madero, pues dejó marca de .429 gracias a 12 indiscutibles que le sirvieron para remolcar 10 anotaciones durante la semana, además que se fue en dos ocasiones para la calle y piso el plato en siete ocasiones.

El rendimiento le sirvió al cuadro californiano para volver a sumar victorias que lo mantengan en la pelea por uno de los comodines de la Nacional, ya que con registro de 65-52 están muy lejos de la cima de la División Oeste que dominan con mano de hierro los Dodgers (79-34).

En cuanto al joven circuito se refiere, el primera base de los Royals de Kansas City, Vinnie Pasquantino, es quien se quedó con el nombramiento. Los Reales no tienen ninguna oportunidad de llegar a la postemporada (están a 13.5 juegos del comodín), pero algunos de los toleteros realizan actuaciones que son dignas de ser destacadas.

Ese es el caso del jugador estadounidense, quien conectó 10 imparables, cuatro cuadrangulares, impulsó seis rayitas y pisó el diamante en otras seis ocasiones para dejar un promedio de .455 durante los últimos siete días para conseguir la primera distinción de su carrera como novato en MLB.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

