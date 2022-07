Macedónia do Norte abre caminho para a UE

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, anunciou ontem um acordo sobre a sua longa disputa com a Bulgária e que permitirá iniciar as conversas de adesão do país à União Europeia.

«Finalmente, depois de 17 anos, iniciamos o processo de negociação de adesão à União Europeia», disse Kovacevski aos jornalistas após uma reunião de governo. «A partir de agora, avançaremos rumo à UE de forma acelerada», acrescentou.

Nos últimos dois anos, a Bulgária, Estado-membro da União Europeia, tem vindo a bloquear qualquer avanço nas conversações entre Skopje e Bruxelas devido à disputa entre os dois países por questões linguísticas e históricas.

Subscrever Contudo, no passado mês de junho, os parlamentares búlgaros aprovaram o levantamento do veto em troca de que a UE garantisse que a Macedónia do Norte cumpriria determinadas exigências.

Entre outras questões, a Macedónia do Norte deve comprometer-se a modificar sua Constituição para incluir os búlgaros entre os grupos étnicos reconhecidos e a «aplicar» um tratado de amizade de 2017 destinado a erradicar a incitação ao ódio e a estimular a boa vizinhança.

Estes dois pontos estão especificados num acordo desenhado durante a presidência francesa da União Europeia, no primeiro semestre deste ano.

