Macaya asegura que no hay diferencia con RN: «Nunca he planteado que haya que tener un acuerdo antes del 11/S»

Entornointeligente.com /

El presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó este lunes que él nunca ha planteado que «haya que tener un acuerdo antes del 11» de septiembre respecto a una nueva Constitución, sino que simplemente sentarse a «conversar» antes de esa fecha.

Sin embargo, la idea ha sido rebatida desde RN, partido que sin embargo, confirmó su asistencia a la cita que convocó el Presidente Gabriel Boric para mañana martes a las 17:00 horas en La Moneda.

«Vamos a concurrir, pero apresurarse en poner fechas, en tomar decisiones sin hacer antes la escucha activa es un acto un tanto apresurado», dijo más temprano el timonel de RN, Francisco Chahuán.

Consultado por la postura manifestada por sus socios de coalición, el presidente de la UDI dijo a Emol que «el resultado de ayer no es nuestro ni de los políticos. Tenemos que tener mucha humildad para trabajar juntos, en unidad y sin afán de protagonismo para adelante. Nunca he planteado que haya que tener un acuerdo antes del 11 (de septiembre), simplemente haberse sentado a conversar luego, antes de esa fecha».

En ese contexto, Macaya además apuntó que «entendemos que RN está declarando exactamente eso al confirmar asistencia a la reunión de mañana» en La Moneda».

«Por eso no hay diferencias. Es muy importante trabajar con unidad sin crear conflictos artificiales que no empatizan con los desafíos que tenemos por delante y de lo que Chile espera de toda su clase política, no solo de la centroderecha «, recalcó el senador Macaya.

En Chile Vamos han expresado que están realizando sus reflexiones internas de resultado del Plebiscito y que esperarían que el Gobierno concrete primero su ajuste interno antes de cualquier encuentro, algo que podría concretarse en la próximas horas. Además, se está coordinando un encuentro de los partidos del bloque también. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com