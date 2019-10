Macaco escapa do Jardim Zoológico de Lisboa e é capturado “em segurança”

Entornointeligente.com /

Um macaco-capuchinho escapou esta quinta-feira do Jardim Zoológico de Lisboa, tendo sido capturado momentos depois na zona da Estrada das Laranjeiras, na capital.

Um macaco-capuchinho escapou esta quinta-feira do Jardim Zoológico de Lisboa, tendo sido capturado momentos depois na zona da Estrada das Laranjeiras, na capital.

Segundo a Lusa, o animal fugiu por volta das 8h, foi avistado na rua cerca das 9h e acabou por ser apanhado uma hora depois, numa oficina automóvel na zona.

Em comunicado, o Zoo de Lisboa explica que o pequeno primata, que terá cerca de 40 centímetros de comprimento e três quilos de peso, terá fugido durante uma disputa “por questões territoriais e de dominância”.

Em comunicado, o Zoo de Lisboa explica que o pequeno primata, que terá cerca de 40 centímetros de comprimento e três quilos de peso, terá fugido durante uma disputa "por questões territoriais e de dominância".

"O Jardim Zoológico recuperou o animal com a maior brevidade e segurança", lê-se na nota.

De acordo com a TVI, foi aberto um inquérito para apurar as causas do incidente, que não terá precedentes na história do Zoo de Lisboa.

