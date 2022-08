Mañana continúa audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y Nenil Medina

Entornointeligente.com /

El magistrado tomó esta decisión al concluir el debate que siguió a los alegatos formulados por el fiscal Jorge García, del equipo especial contra la corrupción del poder del Ministerio Público, que solicitó la medida restrictiva, y de Dionicio Quesnay, abogado de Paredes Navarro. «Ha culminado el debate respecto a Yenifer Noelia Paredes, por tanto, mañana solo participará José Nenil Medina, al final de la audiencia se señalará la fecha y la hora en que se emitirá la resolución que resuelve la situación jurídica de ambos investigados», afirmó el magistrado. [Lea también: Cancillería apoya a los afectados por accidente vehicular en el Cusco ] Durante la audiencia, el fiscal Jorge García indicó que Paredes no cuenta con un arraigo domiciliario ni laboral de calidad, por lo que existe un peligro de fuga. En tanto, Dionicio Quesnay, abogado de Yenifer Paredes, aseguró que su patrocinada cuenta con arraigos de calidad y que el fiscal no ha acreditado en forma clara cuál sería el origen ilícito del dinero que le atribuye. Refirió que para una prisión preventiva debe existir una sospecha grave, casi certidumbre de la existencia del delito y que la fiscalía, a su juicio, solo presentó «conjeturas y subjetividades para investigar», no suficientes para una prisión preventiva. En una breve intervención, Yenifer Paredes dijo en todo momento ha colaborado con la justicia cuando ha sido requerida y que continuará a disposición de las investigaciones. En ese sentido, pidió al juez que se le permita continuar con su vida y con sus estudios. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: Conoce a los voceros de las 13 bancadas parlamentarias para el periodo 2022-2023 del Congreso ?? https://t.co/FtoNKcqPE5 pic.twitter.com/spvH3BW0KZ

