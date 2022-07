Ly Jonaitis responde a quienes la acusan de burlarse del daltonismo de José Ramón Barreto (+Video y capturas)

Entornointeligente.com /

La modelo venezolana, Ly Jonaitis, fue acusada de burlarse del daltonismo que padece José Ramón Barreto al pedirle que identidique unos colores en su programa de televisión. Ly Jonaitis es una reconocida modelo venezolana, que fue coronada como Miss Venezuela en el año 2006 y en la actualidad se dedica a dirigir un programa de televisión llamado «Especial con Ly Jonaitis», el cual es transmitido por televisión a través del canal Televen todos los sábados a las 7 de la noche. S in embargo, tras su última emisión con José Ramón Barrteo como invitado, la actriz ha recibido duras críticas y ha sido acusada de burlarse del daltonismo de Barreto.

En esta emisión de su programa, Jonaitis le pregunta a Barreto sobre cómo es vivir con daltonismo, a lo cual el actor le contestó que sus amigos se ríen mucho de él, porque él puede llegar a confundir el color en la ropa de ellos, y por eso él siempre está vestido de colores Oscuros.

Pero el problema viene cuando la presentadora le pide a Barreto hacer una dinámica en la cual él tiene que decir los colores de unos papeles. En la dinámica el actor confundió el color marrón con verde y rojo lo que hizo un momento divertido en el programa.

Por otro lado en las redes sociales no se lo tomaron de buena forma, ya que muchos internautas vieron esta dinámica como algún tipo de burla por parte de Jonaitis, a lo que esta contestó que su intención no era burlarse y que al actor no le importa bromear con su daltonismo.

Redacción Gossipvzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

