LVBP: Esto dijo Gregor Blanco sobre su jonrón vs el «Kid» Rodríguez y el Magallanes | Béisbol 123

El punto de inflexión, el de no retorno que cambió el rumbo de la tercera confrontación finalista entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, sorpresivamente emanó del madero de Gregor Blanco; por sus características como pelotero no muchos esperaban un cuadrangular de su parte.

Con los melenudos abajo en la serie 1-2 y en el marcador 6-7 con 2 outs, el jardinero, tomado como refuerzo de Tiburones de La Guaira, se la botó a su compañero en los escualos, Francisco Rodríguez, batazo que obligó a entradas extras donde a la larga, los capitalinos se impusieron para igualar el careo, que al final se llevaron tras ganar los dos últimos en Valencia.

Todo esta historia fue rememorada por Blanco, en entrevista ofrecida meses atrás a «Migrantes Exitosos»; acá narró que tiempo antes de ese batazo tuvo un altercado con el «Kid», de quien aseveró, profirió palabras altisonantes en su contra:

» (…) de la nada llega Francisco Rodríguez, tuve un intercambio de palabras con él en el baño, me empieza a decir palabras feas, me puso la cara aquí (en su rostro), me dijo de todo, empezó a hablar y hablar, a decirme groserías, me decía yo soy Francisco Rodríguez, soy el mejor pitcher en la historia del beisbol (venezolano)».

Bajo ese incómodo contexto, Gregor señaló lo que pasó por su mente:

«Yo decía, quédate tranquilo, relájate, algún día te le vas a enfrentar a esta persona, algún día tendrás la oportunidad de demostrarle quién eres tú».

Luego de ese episodio, el exgrandeliga indicó que llegó el enfrentamiento en la Gran Final de la 2009/2010:

«Gregorio Petit me dijo: ‘embásate’, respondí ‘no, yo voy a dar jonrón, en este turno necesito dar jonrón por algo que pasó’. Yo dije que se lo iba a dar, mentalmente estaba preparado para hacer esas cosas. (…) después de eso, él («Kid») cambió conmigo «, finalizó.

