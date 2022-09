LVBP: Este sería el lineup de Leones del Caracas según su presidente | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Leones del Caracas ya comienza su preparación de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El presidente de la franquicia, Juan Carlos Escobar conversó con Meridiano en torno al equipo que saltaría al terreno en la venidera campaña. El equipo muestra una cara renovada con varios refuerzos de talla grandeliga y el dirigente capitalino ofreció la posible alineación que podría presentar el equipo.

De entrada, Escobar remarcó que no es él quién decide el lineup , pero si apuntó las piezas que ve en el campo desde su perspectiva . «Bueno el equipo no lo armo yo pero me gustaría tener a (Jhonny) Pereda, (Leandro) Cedeño, (Wilfredo) Tovar, (Gabriel) Noriega y (Jordan) Díaz», estableció. Aunque conoce la realidad y la profundidad del equipo en este apartado.

«El infield es lo que más contamos podemos decir que podríamos hasta más de dos en cada una, ahí hay que hacer y trabajo duro para hacer la mejor selección.Yo no armo el equipo, el cuerpo técnico es quién toma esa decisión», apuntó Juan Carlos Escobar.

En los jardines, ve a tres piezas importantes. «(José) Rondón, (Alexfri) Planez y (Oswaldo) Arcia deberíamos arrancar con esos tres». Detrás del plato, también tiene claro la opción para guiar el pitcheo. «La primera opción es de (Jhonny) Pereda, en esa posición tenemos profundidad», apuntó.

No obstante, no oculta su alivio por la nueva generación de toleteros que están en la organización desde esta zafra. «Lo que si una realidad que hay mucha más profundidad en este momento para armar un equipo competitivo», sentenció.

