Álvaro Beleza: «Portugal precisa de menos grisalhos e mais mulheres e jovens a liderar»

Reformar o sistema eleitoral português, criar gabinetes de estudos políticos; e ter sindicatos «mais duros e determinados na defesa dos trabalhadores» foram algumas das sugestões deixadas pelo socialista Álvaro Beleza no encerramento do segundo dia da Academia Socialista, um evento que até domingo junta jovem socialistas, entre os 18 e os 30 anos, na Batalha.

O presidente da Sedes ( Associação para o Desenvolvimento Económico e Social ) usou o encontro com os socialistas para defender a ala liberal do PS, lembrou que o partido «é progressista» e «não conservador» e descredibilizou os «independentes». «Essa coisa dos independentes não existe. Ou se é do Benfica ou se é do Porto «, afirmou. » Temos liberdade de opinião e temos de a comunicar às claras», atirou.

Na sua intervenção, Álvaro Beleza respondeu às perguntas dos jovens socialistas e defendeu a importância de avançar para uma reforma do sistema eleitoral. «A melhor maneira de festejar os 50 anos do 25 de Abril seria melhorando o sistema político», declarou, antes de dar o exemplo do sistema político da Alemanha.

O socialista defendeu ainda que é preciso manter gabinetes de estudos políticos durante todo o ano e não apenas nos ciclos eleitorais. «É preciso um gabinete de estudos que possa atrair jovens e académicos a participar na vida política e perceber que a sua opinião conta». Mas para isso, ressalva, é preciso que «sintam que têm hipóteses de serem deputados e serem ouvidos».

«Aqui é tudo grisalho, é muito cabelo branco», lamentou. «A minha geração foi a geração do 25 de Abril. Vivemos a política de forma activa e apaixonada. Estamos muito unidos nisso. E não largamos isto porque gostamos muito. E porque temos qualidade, claro», completou. «Portugal precisa de menos grisalhos e mais mulheres e mais jovens a liderar», continuou, recebendo uma longa salva de palmas de quem o ouvia, numa intervenção que foi pautada por reptos às jovens socialistas presentes, para que se fizessem ouvir.

A Academia Socialista é uma iniciativa do PS e da JS destinada a jovens entre os 18 e os 30 anos para promover o debate de temas que marcam a actualidade, desde a urgência da transição verde, os caminhos para o crescimento económico ou o combate às desigualdades. O programa de cinco dias decorre na Batalha e terminará um discurso do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, no centro de Leiria.

Pelo meio, Beleza defendeu que é preciso «ter menor carga fiscal» e apostar no crescimento económico. «É uma questão de equilíbrio e bom senso», argumentou. E pediu mais poder político para a tutela. «Desde António Salazar que o ministro das Finanças é o mais importante num Governo. Quero que o ministro mais importante de Portugal seja o ministro da Economia», defendeu.

LINK ORIGINAL: Publico

