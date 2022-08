Entornointeligente.com /

AGORDO, 29 AGO – La forte richiesta di mercato ha indotto la direzione di Luxottica di Agordo (Belluno) a proporre ai dipendenti quattro sabati di lavoro straordinario (o due per le lavorazioni in plastica) da svolgere volontariamente nel mese di settembre. In base agli accordi sindacali le retribuzioni aggiuntive possono incrementare del 100% rispetto all’importo base. L’azienda renderà disponibile agli aderenti il servizio di trasporto gratuito. (ANSA).

