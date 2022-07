Luva de Pedreiro diz que foi intimado pela Justiça ao chegar no Brasil

Entornointeligente.com /

09/07/2022 10h32 Atualizado 09/07/2022

«Luva de Pedreiro» recebe intimação ainda no aeroporto por questões empresariais

O influenciador baiano Luva de Pedreiro disse, na manhã deste sábado (9), que foi intimado pela Justiça ao chegar no Brasil. O jovem estava no Marrocos , país africano, onde cumpria um acordo comercial. [Assista acima]

«Fala, minha tropa. Cheguei agora do Marrocos, galera, cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, [que estava] cheio de gente, recebi uma intimação. Nunca esperei isso, não. Eu estando certo. Eu fiz o quê pelo amor de Deus para ser intimado?», questionou.

Segundo Iran Ferreira, ele recebeu a intimação de um oficial de Justiça no aeroporto.

«Fui intimado no meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário. É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá», lamentou.

Briga com ex-empresário

O futuro de Luva de Pedreiro , o influenciador de futebol mais seguido do Instagram, começou a ser alvo de especulações dos fãs no dia 19 de junho, quando o jovem baiano se mostrou irritado, através de um vídeo publicado em uma rede social, com as cobranças que vinha sofrendo .

Após a postagem, começaram rumores de que o influenciador teria rompido contrato com Allan Jesus, que era responsável por gerenciar sua carreira.

Allan Jesus se manifestou sobre o caso pela primeira vez no dia 22 de junho . Ele disse que seu contrato com Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro , é válido até 2026. Allan informou ainda que a empresa dele, a ASJ Consultoria, não tinha recebido qualquer comunicado sobre uma tentativa de rescisão.

Já em 23 de junho, o ex-empresário veio a público novamente para explicar contratos de publicidade que ainda não foram pagos a Luva de Pedreiro . Allan Jesus disse que o influenciador tem R$ 2 milhões a receber . Ele afirmou que o pagamento será feito a partir de julho deste ano.

Nova fase na carreira

No dia 28 de junho , o ex-jogador de futsal Falcão anunciou que vai agenciar a carreira de Luva de Pedreiro.

«RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também!», disse Falcão nas redes sociais.

No anúncio da parceria entre Luva de Pedreiro e a BET.12, empresa comandada por Falcão, o ex-jogador disse que todas as decisões sobre contratos serão do baiano e da família dele.

Quem é Luva de Pedreiro?

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 15 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 17 milhões de inscritos.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. Ele se tornou uma sensação viral com o bordão 'receba', em vídeos de seus feitos em um campo de várzea da cidade de Quijingue .

