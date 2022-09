«Luto real» hasta siete días después del funeral en Reino Unido

Entornointeligente.com /

A medida que corrió la voz sobre la muerte de la reina Isabel II, la población de Reino Unido comenzó a depositar flores y rendir homenajes en su honor alrededor de todo el país

El Reino Unido seguirá a partir de ahora un periodo de «duelo real» hasta siete días después de la celebración del funeral de la reina Isabel II , cuya fecha se confirmará «en su debido momento», informó este viernes el Palacio de Buckingham.

El deceso de la monarca a los 96 años se produjo ayer jueves en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, donde estuvo rodeada de su equipo médico y algunos miembros de su familia, como su primogénito y nuevo rey, Carlos.

Este «luto real» afecta únicamente a los miembros de la familia real, las instituciones vinculadas a la monarquía, personal y representantes de organizaciones monárquicas que desempeñen funciones oficiales, junto a las tropas asignadas a tareas ceremoniales, según especificó el palacio.

Entre otros detalles que se van dando hoy a conocer relativos a los preparativos para los próximos días, hasta el funeral, se informó de que no habrá libros físicos de condolencias en ninguna de las residencias oficiales de la familia real y, en cambio, se habilitará un sitio web en la página oficial online de la monarquía.

08 September 2022, United Kingdom, London: People gather outside the gates of the Buckingham Palace following the death of Queen Elizabeth II. Photo: Victoria Jones/PA Wire/dpa

A las 13.00 hora local (12.00 GMT) tendrá lugar el disparo de 96 salvas, una por cada año de vida de la difunta monarca, en Hyde Park y en la Torre de Londres.

También se anunció que las banderas en las residencias reales permanecerán a media asta hasta las ocho de la mañana del último día del luto real.

Está previsto que a lo largo de la jornada se vayan conociendo más datos sobre el programa de eventos de estos próximos días y se espera que desde Casa Real emitan un comunicado con información precisa de esos actos.

Para la jornada de hoy está confirmada una audiencia entre Carlos y la primera ministra británica, Liz Truss, así como otra reunión entre el nuevo monarca con el conde mariscal, Edward Fitzalan-Howard, la persona encargada de preparar la proclamación y el funeral de su madre, a fin de aprobar el calendario programado para los próximos días.

Por la tarde, el rey Carlos se dirigirá a la nación por primera vez en un discurso televisado, en el que rendirá tributo a su madre y se comprometerá a ejercer sus funciones como nuevo soberano del país y las dos Cámaras del Parlamento británico, Comunes (Baja) y Lores (Alta) rendirán tributo a la soberana en una sesión a mediodía.

