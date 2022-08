Luto en Corea del Sur: falleció la actriz Yoo Joo Eun y dejó sentida carta de despedida

Entornointeligente.com /

Yoo Joon Eun, la actriz surcoreana protagonista de la serie 'Big Forest' falleció este lunes, 29 de agosto, luego de que, según la famila, la joven se quitara la vida y dejara una carta de despedida contando sus razones para la decisión.

Por: BluRadio

Según reveló Noticias Caracol , la petición que dejó la joven en su carta es que su despedida fuera por lo grande y con el apoyo de todos sus allegados.

«Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía (…) No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más… Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil», expresó la actriz en su carta.

La familia de expresó que le dan a conocer esto al mundo, ya que, la misma actriz pidió que el mundo se enterara de su caso. La mujer falleció a los 27 años y su muerte causo conmoción en la televisión surcoreana que lamenta su partida.

Para leer más, pulse aquí.

