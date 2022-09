Entornointeligente.com /

Luísa Sonza faz show claustrofóbico com solo de guitarra e homenagem a Marília Mendonça no Rock in Rio Cantora gaúcha lotou Palco Sunset e mostrou que precisa de mais espaço no festival. Ela convidou Marina Sena para uma participação relâmpago. Por Carol Prado, g1

04/09/2022 18h41 Atualizado 04/09/2022

1 de 2 Luísa Sonza saúda o público no fim de seu show — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Luísa Sonza saúda o público no fim de seu show — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Foi difícil encontrar lugar para assistir ao show de Luísa Sonza no Rock in Rio neste domingo (4). A artista de 24 anos, escalada para o Palco Sunset, mostrou que ficaria melhor no espaço principal do festival, o Palco Mundo, com maior capacidade de público.

Dona de hits dançantes e um nome que não sai da lista de músicas mais ouvidas do Brasil, a gaúcha lotou o gramado do festival, a ponto de criar um clima claustrofóbico para o público. Além de espaço, faltou amplitude de som para atender todo mundo.

2 de 2 Luísa Sonza se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Luísa Sonza se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Luísa usou suas tradicionais joelheiras para ajudar nos passos de dança no chão de «Boa menina», «Anaconda», «Sentadona», «Cachorrinhas»… A lista é grande.

Em uma participação relâmpago, a mineira Marina Sena apareceu para três duetos, incluindo seu hit viral «Por supuesto».

De novo sozinha no palco, Luísa iniciou um trecho mais meloso da apresentação. Em «Melhor sozinha», que tem versão gravada com Marília Mendonça, homenageou a cantora, morta em 2021 em um acidente aéreo. O público acompanhou em um coro bonito.

Luísa Sonza faz homenagem à Marília Mendonça

«Uma grande amiga me disse que o amor entre duas pessoas não é uma necessidade, é uma escolha», falou com voz embargada, em referência a Marília.

Tão famosa quanto as músicas de Luísa é sua vida pessoal, alvo de fofocas desde o fim do casamento com o humorista Whindersson Nunes. Ela aprendeu a usar os comentários ao seu favor. Na balada «Penhasco», sempre relacionada ao antigo relacionamento, senta no chão para uma performance triste.

O setlist ainda incluiu uma versão de «1º de julho», música de Renato Russo gravada por Cassia Eller, com solo de guitarra comandado pela própria cantora.

Depois de anos de apelos por uma participação de Anitta no palco principal do festival, pedido que só foi atendido em 2019, talvez seja a hora do público clamar por Luísa.

