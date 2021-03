Luís Aguiar-Conraria. “Temos apoiado pouco quem perde muito com a pandemia”

Entornointeligente.com / Para o economista não há dúvidas: “Não há almoços grátis” e as pessoas que perderam com a crise têm de ser compensadas – “Quando queremos mandar as pessoas para casa isso tem custos e esses custos já existem. Só que só estão a ser totalmente suportados por um conjunto de pessoas”. Para mostrar que nem todos perderam rendimento, cita o aumento dos depósitos. Luís Aguiar-Conraria admite que também houve negócios que ganharam com a pandemia, mas garante que não devem ser “demonizados” e dá o exemplo das farmacêuticas, fábricas de álcool gel, atividades assentes nas vendas online, entre outras. Lamenta o atual estado do ensino, que considera que deveria ser visto como prioridade, e diz que a falta de dinheiro não pode ser usada como justificação, uma vez que o PRR poderia ser usado para esta área.

Acaba de lançar o livro A culpa vive solteira. Como surgiu a ideia deste título e em que é que se baseou para lhe dar esse título? O livro dá um panorama muito correto, digo eu, da forma como vejo a economia, a ciência económica e a forma como os economistas devem olhar para o mundo. O título surgiu numa situação engraçada. Estava a ir para um programa da Rádio Renascença para discutir uns escândalos relacionados com os prejuízos da Caixa Geral de Depósitos, que tinham sido divulgados no dia anterior, um colega meu apanhou-me a caminho e pede-me para dizer que ‘em Portugal, a culpa não morre solteira, em Portugal a culpa vive solteira’ e é a conclusão que se pode tirar da Caixa Geral de Depósitos. Achei que era muito bem apanhado e, na altura, acabei por usar esse título num artigo de opinião, porque achei que captava bem um dos problemas que Portugal tem, que é o da desresponsabilização, e estamos constantemente a ver isso. O caso EDP é o último caso, onde, se calhar, mais uma vez, a culpa vai ser do contabilista.

Aí estamos perante alterações que foram feitas à lei e a EDP aproveitou ‘boleia’… É uma grande coincidência. Aliás, é uma série de coincidências, porque não é só uma. Há várias mudanças que foram ocorrendo desde 2005 e que culminam com uma alteração às regras do Imposto do Selo em 2019 e que permitem à EDP fazer isso. Realmente, são tantas as coincidências necessárias para chegarmos a este ponto que é impossível responsabilizar alguém diretamente, mas fica a ideia de que a EDP é que manda nisto tudo.

Em relação à desresponsabilização, aconteceu o mesmo na banca… Pegando agora no caso do Novo Banco, ainda esta sexta-feira foram anunciados os prejuízos e, vamos ter, mais uma vez, de transferir 600 milhões de euros e isto tudo com base num contrato que não é conhecido. O contrato ainda não é público. É dito a todos os portugueses que temos de pagar esta transferência, que a responsabilidade é nossa e que isso tem implicações no Orçamento de Estado, mas a verdade é que os portugueses não tiveram direito sequer a ler o contrato e, como tal, não podem avaliar de quem é a responsabilidade. Não podem chegar à conclusão se foi um contrato mal feito ou se tinha mesmo de ser assim.

Nem sequer temos os mínimos meios de escrutínio – neste caso, era fácil. O contrato teria de ser público e não é. Já tentei saber mas não consegui. Lembro-me de, a uma certa altura, ter escrito um artigo sobre o assunto e recebi vários emails de pessoas a chamarem-me de ignorante e de escrever coisas sem saber, alegando que era isso que estava no contrato e, por isso, teríamos de pagar. Nessa altura, até assumi a minha culpa ao reconhecer que não tinha lido o contrato. No entanto, questionei onde é que estaria para o conseguir ler. De repente, comecei a aperceber-me de que ninguém me conseguia dar o contrato.

Cheguei a contactar deputados a pedir essa informação e não a consegui obter. Essa informação não é pública. E uma das pessoas que negociou o contrato, que é o anterior ministro das Finanças, está neste momento ao leme do Banco de Portugal, que supostamente é o regulador e supervisor da área e deve exercer algum tipo de controlo. A forma como tudo isto funciona em circuito fechado prova que a culpa tem de viver solteira.

A ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal foi alvo de fortes críticas… Sobre isso escrevi tantas vezes que até cheguei a ter medo que Mário Centeno se chateasse comigo (risos).

E chateou-se? Não. Tive a confirmação mais tarde que não. O Banco Central há uns meses iniciou um processo de consulta pública sobre a revisão das políticas monetárias para a próxima década e o banco central português organizou um evento e Mário Centeno convidou-me para fazer a intervenção inicial num painel de académicos, onde estivemos a discutir isso.

Não houve então represálias? Posso garantir que não houve qualquer má vontade criada por isso.

Diz no início do livro que a ciência económica pode ter uma visão cínica da sociedade e associa essa situação à altura das eleições autárquicas. O que quer dizer com isso? O meu ponto de partida, na grande maioria das análises que faço, é admitir que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas. É aquilo que chamamos em jargão económico de maximizar o seu bem-estar individual. Claro que depois temos aquelas ideias de Adam Smith, que nos diz que as pessoas preocupadas consigo mesmas acabam por gerar um ótimo social.

Mas, partindo do princípio de que as pessoas estão a maximizar a sua oportunidade e não propriamente preocupadas em melhorar o bem-estar de todos, leva-nos necessariamente a uma visão cínica, em que olhamos para os programas dos partidos e pensamos que estes estão simplesmente a maximizar o seu sucesso eleitoral, nesse caso, aplicado às autárquicas.

E olhando para os investimentos que são feitos pelos autarcas percebe-se que muitos desses investimentos são feitos precisamente para ganhar as eleições e não propriamente a investir naquilo que é mais necessário. Uma vez até discuti isso com uma série de autarcas e a culpa não é só deles. A culpa é dos “políticos”, mas também dos eleitores, porque os eleitores premeiam estes comportamentos.

Lembro-me de uma vez de ter dado um seminário com alguns autarcas que me deram vários exemplos: de um tipo de uma autarquia que tinha apostado como grande projeto para o seu mandato terminar o saneamento básico em todo o concelho; claro que isso implicaria construir esgotos e coisas assim para aqueles 10% da população mais longínqua do concelho; mas, como isso não dava votos, acabou por perder as eleições. E quem fazia piscinas e rotundas é que acabava por ser eleito.

Como estamos em ano de eleições, essa ideia volta a ser tentadora… Sim, mas nesse aspeto há um outro dado que é muito interessante e que tem a ver com um índice que foi criado pela Associação de Transparência relacionado com o nível de transparência das autarquias. Basicamente, faz um ranking das autarquias que são mais transparentes em relação às suas decisões e à aplicação dos fundos que fazem, o resultado a que chegamos é muito engraçado e foi publicado numa revista científica e foi precisamente que é as autarquias mais transparentes que as pessoas premeiam menos – aliás, nem sequer chegam a premiar estes comportamentos mais lesivos, mais eleitoralistas por parte dos autarcas.

Se calhar, naquela autarquia onde o presidente da câmara decidiu que queria terminar o saneamento básico em todo o concelho, se calhar, se a autarquia fosse mais transparente e se fosse mais claro para os munícipes a forma como estava a investir o dinheiro, se calhar teria sido premiado, em vez de ter sido penalizado.

