Luque advierte que presupuesto para afectados por metales no se destina a la atención

Recordó que en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2022 se ha previsto 50 millones de soles en tamizajes y tratamiento de personas afectadas por metales pesados. «Planteamos con prioridad el presupuesto para las regiones. En el caso de mi región, Cusco, se transfirió un aproximado 3 millones de soles a la Dirección Regional de Salud y esto se ha orientado básicamente para capacitación», señaló Luque. Subrayó que la fórmula que se propuso en el Parlamento fue asignar un presupuesto para la atención directa de los afectados en muchas regiones de país, donde centros de salud y hospitales no cuentan con especialistas para brindar el tratamiento del caso. Lea también: Congreso: pleno declara de interés nacional modernización del Hospital del Niño de Breña «Nosotros esperábamos que ese recurso vaya a ese nivel y lo que ha sucedido es una transferencia del gobierno nacional hacia el gobierno regional, donde se ha generado un nivel de centralización que no termina de resolver el problema», expresó. Además, Luque sostuvo que lamentablemente en el país no tenemos una política fuerte para el tema de salud con relación impactos que generan las actividades extractivas. En esa línea, indicó que se ha conformado una comisión especial en el Congreso, de la cual es vicepresidenta, para el seguimiento a fin de garantizar un trabajo diligente y el uso adecuado de los recursos para la atención de las personas afectadas con metales pesados. El Gobierno priorizó en la Ley de Presupuesto 2022 cinco zonas contaminadas donde las poblaciones conviven con la industria minera o petrolera: Cuninico, en Loreto; Cerro de Pasco, en Pasco; Espinar en Cusco; Cuenca del Coata, en Puno; y La Oroya, en Junín. La congresista Luque ofreció estas declaraciones durante su participación en la presentación del reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, donde se expuso que en las últimas dos décadas el Perú ha tenido un crecimiento sostenido de su economía, pero, acompañado de los conflictos sociales, principalmente, vinculados a la minería que no están siendo resueltos de manera efectiva por los distintos gobiernos. (FIN) RMCH/JCR Más en Andina ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, participará de la Mesa de Diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de Candarave (Tacna), asimismo se trabajará en acciones para impulsar el desarrollo sostenible de esta provincia. https://t.co/KZv78Xgntx pic.twitter.com/UlCTRpvXZ7

