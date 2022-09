Entornointeligente.com /

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries Se inicia una nueva semana para ti con este día que va a ser un poco agobiante en lo que se refiere al trabajo, un montón de problemas y asuntos inesperados caerán de repente sobre ti, pero ahora los astros están de tu lado y finalmente te harás con ellos. Sin duda es un día difícil, pero saldrás bastante airoso de él.

Tauro Es posible que no comiences la semana con buen pie porque tú eres muy organizado y planificado, pero hoy te vas a encontrar con muchos problemas y cambios inesperados, no podrás hacer las cosas como tú quieres sino que te verás obligado a ir al paso que te marquen los acontecimientos. Tómatelo con paciencia.

Géminis Te sentirás bastante bien en este día predispuesto a los cambios, las sorpresas y novedades, un elemento en el que tú te sueles desenvolver estupendamente e incluso te sientes cómodo. Pero además, hoy será uno de esos días en los que te sientes bien y todo es armónico o tiene sentido para ti. Realizaciones laborales.

Cáncer Te espera una sorpresa muy agradable, algo que deseas desde hace bastante tiempo, pero que puede llegar a ti por un camino que no es el que tú esperabas. Si tienes un poco de fe en ti mismo y te tiras a la arena estos próximos meses pueden ser muy beneficiosos para ti, tanto en lo profesional como la vida íntima.

Leo A veces, cuando menos lo esperamos, alguien viene en nuestra ayuda o nos saca de repente de un gran problema, y algo así te va a ocurrir hoy para que tengas claro que estás en un gran momento, a pesar de tu impaciencia y tus altibajos emocionales. Pero hoy te espera un día mucho mejor de lo que tenías previsto.

Virgo Venus, el planeta del amor, entrará hoy en tu signo y transitará durante unas semanas. Es una gran oportunidad para que tu vida íntima mejore o puedas vivir algún acontecimiento placentero, o estar mejor con tu pareja y seres queridos. Sin embargo, en muchos momentos las emociones negativas pueden asecharte.

Libra Es un buen día para los asuntos laborales, en los que te mostrarás muy activo y tomando iniciativas. Podrías tener éxitos o poner las bases para que estos lleguen más adelante. Sin embargo, en la vida íntima vas a estar preocupado o melancólico, las cosas no van del modo que tú desearías con los seres más queridos.

Escorpio Alguna adversidad puede llegarte de modo inesperado, hoy debes tener los ojos bien abiertos, sobre todo en el trabajo. Tus enemigos están activos, pero no te atacarán de frente, porque te temen; el verdadero peligro te viene de una traición o algún ataque por la espalda. Sin embargo, al final te impondrás con éxito.

Sagitario Tienes una capacidad inigualable para hacer de tripas corazón o convertir el agua en vino, por eso aunque el día comience con malas noticias o dificultades al final tu sentido positivo de la vida y tu habilidad harán que termine de un modo muy distinto a como había empezado. Además, también el amor te traerá alegrías.

Capricornio Hoy podrás mostrar una gran astucia y habilidad al convertir en positiva una situación que amenazaba con ser muy negativa para ti, la suerte te ayudará a poder esquivar un peligro e incluso puedes recoger tú los éxitos o las medallas que en realidad quizás les corresponderían a otros. Otras veces te lo han hecho a ti.

Acuario Debes ir a lo tuyo y no meterte en asuntos que no te conciernen o te arrepentirás de haberlo hecho. Hoy los astros no estarán demasiado bien para ti y aunque actúes con buena voluntad las cosas finalmente se te pueden complicar. No conviene que te metas en discusiones o que expreses abiertamente tus opiniones.

Piscis Si quieres tener un buen día, o al menos no tenerlo malo, hoy debes actuar más con la cabeza que con el corazón. Ya sé que no es fácil para ti, pero las emociones podrían traerte más problemas que beneficios. Sin embargo, tu mente estará más despierta que en otras ocasiones, especialmente para los asuntos de trabajo.

